”Aurul roșu” prinde rădăcini în România. Șofranul, condimentul cel mai scump din lume, devine o afacere bună pentru fermieri

20-10-2025 | 19:54
Șofranul cel mai scump condiment din lume prinde rădăcini și în România.

Iulia Ciuhu

Un singur gram se obține din aproape 200 de flori și costă între 70 și 100 de lei.

De aceea, aurul roșu - cum este supranumit acest condiment specific țărilor arabe - devine o afacere profitabil și pentru fermierii autohtoni.

Iar restaurantele comandă și folosesc în preparatele lor șofranul cultivat pe câmpurile de la noi.

Pe terenurile fermierilor din România, șofranul a început să înflorească de o săptămână. De pe această parcelă din județul Iași se recoltează în jur de 700 de grame de condiment anual.

Adică aceste firicele roșu aprins din interiorul florii-stigmatele-care, după uscare, au o aromă inconfundabilă.

Cultivatorii au adus bulbii din Olanda acum patru ani, când au investit
5 mii de euro în această grădină de 1000 de metri pătrați. Doi ani mai târziu
și-au amortizat investiția. Acum se gândesc să dubleze suprafața.

Irina Acatrinei, cultivator de șofran: "Aurul roşu se obţine foarte greu. Pentru un singur gram de şofran avem nevoie de 150 şi chiar 200 de flori din astea micuţe".


Marius Acatrinei, cultivator de șofran: "Valorificam în forma lor pură, lucram cu băcanii şi clienţi, avem şi câteva restaurante interesate de produsele noastre".

Șofranul de la Târgu Frumos se folosește deja în acest restaurant din Iași pentru două feluri de mâncare tradiționale, specifice țărilor din Asia.

Andreea Luca, manager restaurant: "Am descoperit acest şofran produs lângă noi aduce şi aroma şi culoare foarte apropiat de cea din Iran. Acolo unde e considerat cel mai bun."


Și pe acest teren din județul Suceava se cultivă șofran, iar acum aurul roșu din Bucovina se vinde în Italia, Franța și Austria.

Oana Precub, cultivator de șofran: "Comenzi avem atât pe parte de bulbi, cât şi pe parte de şofran. Pe partea de bulbi începe să fie şi în ţară foarte multă lume interesată".

Potrivit specialiștilor, schimbările climatice aduc în România soiuri noi care, se pot adapta. Printre ele, și șofranul.

Teodor Robu, profesor Universitatea de Științele Vieții Iași: "Un venit pe hectar ar fi de 30-40 de mii de euro. Dacă dăm jos cheltuielile, tot rămân peste 20 de mii de euro profit".

Șofranul s-a cultivat în România și în perioada interbelică, însă pe suprafețe restrânse.

Sursa: Pro TV

