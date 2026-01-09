Scandal în coaliție pe tema acordului UE-Mercosur. PSD acuză că au fost „trădați fermierii români”. Reacția lui Nicușor Dan

Nicuşor Dan a declarat că România a votat în favoarea acordului UE-Mercosur. PSD condamnă votul și-l consideră o „trădare a intereselor fermierilor români” din partea Ministerului de Externe condus de Oana Țoiu, ministru USR.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur provoacă tensiuni la Bruxelles, acolo unde cinci state au anunțat că se opun documentului, dar și la București. Astfel, președintele Nicușor Dan a anunțat că România a votat în favoarea tratatului, asta în timp ce PSD, parte din coaliția de guvernare, consideră că acesta reprezintă un „un act de trădare a intereselor fermierilor români” din partea ministerului de Externe, condus de Oana Țoiu.

Preşedintele Nicuşor Dan declară, vineri, că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur după ce a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni. Potrivit şefului statului, acest va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, ţările europene îşi cresc prezenţa într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent.

Nicuşor Dan mai spune că, faţă de conţinutul acordului, ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susţinerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adiţională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate.

Cu puțin timp înainte de anunțul lui Nicușor Dan, PSD a transmis un comunicat în care condamna poziția României la Bruxelles în negocierile pentru acordul cu Mercosur și îi cere premierului Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă de mandatul primit de reprezentantul României în COREPER.

Nicușor Dan și PSD se contrazic

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe (n.r. condus de ministrul USR Oana Țoiu) de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condiţiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanţii va afecta puternic agricultura românească”, spune PSD într-un comunicat oficial.

În mesajul său, publicat după comunicatul PSD, Nicușor Dan transmite că votul României a venit după ce „după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol. Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, ţările europene îşi cresc prezenţa într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”.

Potrivit lui Nicuşor Dan, în plus faţă de conţinutul Acordului, inclusiv ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susţinerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adiţională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate.

„În concluzie, prin scăderea taxelor vamale, România va câştiga noi pieţe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată. Acest Acord negociat de UE este o oportunitate pentru România”, mai spune şeful statului în mesaj.

Reacția ministruluiu Agriculturii față de acordul cu Mercosur

„Poziția mea și a fermierilor români nu s-a schimbat, cu privire la Acordul UE – Mercosur. Consider că sunt necesare studii suplimentare aprofundate în legătură cu impactul acestui acord asupra întregului sector agricol. Fermierii europeni suportă deja costuri ridicate pentru conformarea la standardele UE. De aceea, este obligatoriu să ne asigurăm că produsele care vor intra pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare, prin testarea acestora în laboratoarele fiecărui stat membru”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Suplimentar, ministrul Barbu transmite că a solicitat ca Acordul UE-Mercosur să conțină o clarificare a instrumentelor de protecție, inclusiv a mecanismelor de salvgardare pentru produsele sensibile, precum și modalități de aplicare efectivă a acestor instrumente.

„Susțin pe deplin amendamentele depuse în Parlamentul European care prevăd posibilitatea suspendării acordului în situația în care se constată o depășire a volumului de importuri în condiții preferențiale cu 5% față de media ultimilor 3 ani sau în situația în care se constată o afectare a prețurilor cu mai mult de 5% față de media ultimilor 3 ani. În acest sens, este util ca fiecare stat membru să aibă posibilitatea să licențieze operatorii economici care realizează operațiunile de import-export de produse agroalimentare”, a subliniat ministrul Florin Barbu.

Negocieri intense pe tema acordului cu Mercosur

Şeful statului arată că a fost implicat activ în ultimele săptămâni în negocieri cu ceilalţi lideri europeni, astfel încât România şi UE să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, dar în acelaşi timp să fie susţinuţi fermierii români şi comerţul cu produse agro-alimentare.

„Pentru sectoarele agricole sensibile, am obţinut, în urma discuţiilor succesive cu omologii europeni, o serie de concesii importante faţă de forma iniţială a Acordului. Acordul cu Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din toate produsele importate din UE, iar România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate şi dispozitive mecanice şi electrice, produse metalice, materiale textile”, spune preşedintele Nicuşor Dan.

El menţionează că, totodată, noul Acord va genera şi creşterea exporturilor de servicii din România către Mercosur şi va spori accesul ţării noastre la materii prime critice, un aspect esenţial din perspectivă strategică, pentru că se reduce astfel dependenţa de alte surse care pot folosi această dependenţă ca instrument de presiune politică.

Nemulțumirile PSD

Potrivit PSD, „este revoltător faptul că miniştrii USR de la Externe şi de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români şi fără să ţină cont de obiecţiile formulate de Ministerul Agriculturii”.

PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur.

„În contextul dat, PSD anunţă ca va folosi toate pârghiile şi toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români şi europeni. Nu putem avea o competiţie loială pe piaţa europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranţa alimentară, protecţia mediului, bunăstarea animalelor şi regimul utilizării pesticidelor”, arată PSD.

O majoritate a statelor europene a susţinut vineri, la Bruxelles, Acordul de liber-schimb UE-Mercosur, în pofida furiei agricultorilor şi opoziţiei Franţei, relatează AFP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













