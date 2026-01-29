Femeia din Sibiu care şi-a ucis mama pentru avere, ajutată de o asistentă medicală, rămâne în arest preventiv

Femeia suspectată că și-a ucis mama, cu sprijinul unei asistente medicale, pentru a-i obține averea, rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Alba Iulia a menținut decizia Tribunalului Sibiu de prelungire a măsurii.

Mihaela Ivăncică

Magistraţii din judeţul Alba au respins, joi, apelul înaintat de femeia arestată preventiv sub acuzaţia că şi-a ucis mama pentru a-i vinde bunurile şi a se muta in Dubai.

Motivarea Curții de Apel Alba Iulia

Joi, 29 ianuarie, în dosarul cunoscut opiniei publice ca „Dosarul crimei din Sibiu”, Secţia penală a Curţii de Apel Alba Iulia „a respins ca nefondată contestaţia declarată de inculpata A. împotriva încheierii penale nr. 8/2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, prin care s-a dispus prelungirea duratei măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile faţă de inculpatele A. şi B., acuzate de săvârşirea infracţiunii de omor calificat”, este soluţia pe scurt a instanţei.

Hotărârea de joi a Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

Femeia a fost arestată preventiv la finalul anului trecut, alături de o asistentă medicală suspectată că i-a furnizat barbiturice care au fost administrate victimei. 

Dosarul în care femeia a contestat arestarea preventivă a ajuns, în ultima zi a anului trecut, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia. 

Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cele două femei au fost reţinute pentru omor calificat şi au fost prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Modul în care ar fi fost comisă crima

”În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu.

Potrivit aceleiaşi surse, după moartea mamei sale, fiica acesteia a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, iar ulterior s-a mutat în Dubai.

Procurorii au mai menţionat că ”s-au reţinut circumstanţe care califică infracţiunea de omor, premeditarea şi săvârşirea faptei din interes material”, având în vedere că presupusa crimă a fost făcută pentru ca „inculpata să intre în posesia moştenirii lăsate de victimă”.

Un elev a fost înjunghiat de un coleg într-o școală din județul Sibiu. Profesorii spun că situația a scăpat de sub control

Sursa: News.ro

