Femeia din Sibiu care şi-a ucis mama pentru avere, ajutată de o asistentă medicală, rămâne în arest preventiv

Magistraţii din judeţul Alba au respins, joi, apelul înaintat de femeia arestată preventiv sub acuzaţia că şi-a ucis mama pentru a-i vinde bunurile şi a se muta in Dubai.

Motivarea Curții de Apel Alba Iulia

Joi, 29 ianuarie, în dosarul cunoscut opiniei publice ca „Dosarul crimei din Sibiu”, Secţia penală a Curţii de Apel Alba Iulia „a respins ca nefondată contestaţia declarată de inculpata A. împotriva încheierii penale nr. 8/2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, prin care s-a dispus prelungirea duratei măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile faţă de inculpatele A. şi B., acuzate de săvârşirea infracţiunii de omor calificat”, este soluţia pe scurt a instanţei.



Hotărârea de joi a Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

