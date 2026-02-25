Cea de-a doua inculpată din dosar, asistenta medicală care ar fi ajutat-o pe Păştină, nu a contestat decizia privind prelungirea perioadei de arest.

Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit ziua de miercuri, 25 februarie, de la ora 10:30 pentru a lua în discuţie contestaţia Amianei Păştină la măsura prelungirii arestării preventive în dosarul în care femeia este inculpată pentru omor calificat, victima fiind chiar mama sa.

Cea de-a doua inculpată din dosar, asistenta medicală acuzată că ar fi ajutat-o pe Păştină să îşi ucidă mama nu a contestat prelungirea arestării preventive.

Tribunalul Sibiu a decis, în 19 februarie, să prelungească cu 30 de zile perioada de arest preventiv pentru cele două femei acuzate de omor calificat.

Amiana Păştină e acuzată că în vara anului 2024, cu spriinul unei asistente medicale, i-a pus victimei un sedativ foarte puternic în ceai, după care asistenta medicală i-a injectat un medicament femeii de 59 de ani. Procurorii susţin că ulterior, cele două au sufocat victima cu o pernă.

Amiana Păştină a vândut bunurile mamei sale şi s-a mutat în Dubai. În acest dosar este implicată şi Adriana Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în casa sa din Sibiu. Viliginschi este suspectată că a sfătuit-o şi susţinut-o pe Păştină să îşi ucidă mama şi să ascundă urmele faptelor sale.

„Complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat”, spun reprezentanţii Parchetului.

Adriana Viliginschi este de asemenea arestată preventiv.