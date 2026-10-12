Rudele și vecinii afirmă că bărbatul o abuza fizic în mod constant. Totuși, deși familia și autoritățile au îndemnat-o să acționeze, ea a refuzat să depună plângere împotriva lui. Vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Victima este o femeie de 44 ani care purta mai tot timpul pe chip semnele violențelor la care era supusă de soț. Bărbatul, crescător de oi, făcuse închisoare în tinerețe și era cunoscut drept iute la mânie.

Sâmbătă seara cei doi s-au certat, ca și în alte dăți, în locuința lor din Smulți, județul Galați. Doar că acum, individul de 46 de ani, orbit de furie, ar fi înjunghiat-o în piept. Procurorii spun că a fost o singură lovitură care s-a dovedit a fi fatală.

Una dintre fiicele celor doi, o tânără de 24 de ani, a sunat la 112 și a anunțat că mama ei este inconștientă. Echipajul ambulanței sosit la fața locului nu a mai putut face nimic. Ulterior, bărbatul a fost reținut de polițiști.

Întreaga comunitate este acum în stare de șoc. Dar nimeni nu poate spune că nu și-a imaginat acest sfârșit pentru biata femeie. Nici măcar propria mamă.

Mama victimei: „A dat-o și la câini, o bătea el și o dădea la câini. Numai răstignită pe cruce n-a fost, în rest, toate celea le-a făcut. A zis „nu te du la primărie, că am fetele studente, îmi face fetele de rușine, nu te du la primărie."

Corespondent Pro TV: „În urmă cu un an, femeia a sunat disperată la 112 și a anunțat că este în pericol. A fost adusă aici, la secția de poliție din sat și, în cele din urmă, s-a răzgândit, spunând că „Era și el nervos!", exact cum scrie și pe acest afiș promovat de Poliția Română. În cele din urmă și-a retras plângerea."

Mama și surorile femeii au mers în urmă cu trei ani la primărie să caute o soluție pentru victimă, pentru că o vedeau mereu rănită.

Ionelia Gaiu, Serviciul de Asistență Socială, primăria Smulți: „Ne-a zis că Cornelia e agresată de soț. Acuma nu știm... Eu am chemat-o, am încercat să vorbesc cu ea, n-am putut. L-a și apărat în sensul că ar avea și ea partea ei de vină, că e rea de gură..."

Costică Gafton, primarul comunei Smulți, județul Galați: „În ultimii doi ani am văzut-o o singură dată. Și atunci într-adevăr avea câteva semne pe la ochi, vânătăi."

Cei doi aveau împreună patru copii. Două fete mai mari, de 25 și 27 de ani, și o fetiță și un băiat, de 10 și 12 ani. Localnicii mărturisesc că bărbatul băga groaza în toți cei care i se împotriveau din vreun motiv.

Agresorul a fost arestat pentru omor săvârșit asupra unui membru de familie. El riscă 25 de ani de închisoare sau chiar detenția pe viață. Moartea bietei femei este al 31-lea caz de femicid înregistrat oficial anul acesta în România.