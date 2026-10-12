Daria Shipolova, în vârstă de 28 de ani, a murit în urmă cu 10 zile, însă autoritățile ruse au impus o interdicție de informare cu privire la înmormântarea ei, scrie Metro.

În prezent nu se știe dacă cercetătoarea a fost înmormântată sau nu.

Autoritățile nu au oferit detalii despre înmormântare

De asemenea, nu este clar dacă a fost sau va fi înmormântată într-un sicriu obișnuit sau într-unul din zinc, care ar împiedica răspândirea periculoasei boli infecțioase despre care se crede că i-a cauzat moartea. Incinerarea este o practică neobișnuită în Rusia.

Un canal rus de pe Telegram a luat recent legătura cu tatăl și fratele ei, ambii refuzând să vorbească despre moartea Dariei.

Acest lucru are loc pe fondul zvonurilor conform cărora Kremlinul ar fi impus familiei ei o interdicție de a vorbi, după ce mama Dariei, Svetlana – o profesionistă din domeniul medical – a acuzat medicii că nu au reușit să-i salveze fiica și a respins afirmațiile potrivit cărora aceasta ar fi fost infectată în urma unui accident de laborator.

„Eu însămi am salvat pacienți în astfel de situații, mai mulți chiar, dar ei nu mi-au salvat-o pe fiica mea. Pur și simplu au lăsat-o pe fiica mea să moară. Au abandonat-o și au lăsat-o să moară.”, a spus ea săptămâna trecută.

De atunci nu a mai vorbit.

Familia ar fi supusă unor presiuni pentru a păstra tăcerea

O sursă a declarat: „Se pare că familia cercetătoarei este supusă unor presiuni pentru a nu-și exprima îngrijorările cu privire la moartea acesteia.”

Igor Kobzev, guvernatorul regiunii Irkutsk și susținător al lui Putin, a declarat că toate testele au fost finalizate și că infecția nu s-a răspândit.

Însă expertul american de origine rusă Mihail Favorov a ajuns la concluzia că Shipilova s-a infectat cu ciuma în urma unui misterios accident de laborator la Institutul de Cercetare Anticiumă din Irkutsk, unde lucra.

Un expert suspectează un accident de laborator

Favorov este medic specialist în boli infecțioase care a lucrat la Institutul de Virologie „Ivanovski” din Moscova și a condus Centrul Național al URSS pentru Hepatită Virală înainte de a se muta să lucreze în SUA.

„S-a infectat la locul de muncă. Este evident”, a declarat el pentru „Bild” din Rusia. „Nu a ieșit nicăieri să culeagă veverițe de pământ. S-a dus la muncă și și-a îndeplinit sarcinile. Probabil că a inhalat bacteriile. Cred că explicația cea mai realistă este că, în timp ce usca materialul, sticla s-a spart și ar fi putut să le inhaleze.”, a spus el.

„Ar fi trebuit să poarte îmbrăcăminte de protecție și ar fi trebuit să raporteze accidentul și să ia antibiotice imediat”, a spus el.

El a negat că ea lucra la o armă biologică, pe fondul speculațiilor că laboratoare precum al ei sunt folosite într-un program al lui Putin pentru astfel de activități ilegale.

„Ciuma nu este tocmai potrivită pentru acest scop, deoarece este pur și simplu prea complicată de utilizat. Propria voastră armată ar putea avea de suferit și mai mult. Nu cred în zvonurile acelea. Cred că a fost într-adevăr vorba de un accident de laborator.”, a spus el.

Expertul respinge ipoteza unei arme biologice

Această declarație vine în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății a reînnoit apelurile adresate Rusiei de a oferi explicații cu privire la moartea cercetătoarei, chiar dacă Moscova afirmă că incidentul din regiunea Irkutsk este acum închis, după ce a efectuat peste 5.500 de teste de diagnosticare asupra persoanelor cu care Shipilova a intrat în contact.

Rusia a declarat că „testele nu au identificat ciuma sau alți agenți patogeni cu grad ridicat de pericol, iar decesul a fost clasificat ca pneumonie de etiologie nedeterminată”.