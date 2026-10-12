Când va avea loc Electric Castle în 2027. Organizatorii au anunțat data la care va începe festivalul din Bonțida

Îndrăgitul Castel Banffy din Bonțida, Cluj, se pregătește pentru ediția următoare de Electric Castle, unde îi va găzdui pe festivalieri.

Organizatorii anunță printr-un comunicat de presă din 12 octombrie 2026, câteva indicii despre ce va urma în cadrul festivalului și de asemenea, anunță punerea în vânzare a biletelor.

Abonamentele sunt disponibile la prețuri speciale, începând de la 159 Euro + taxe (General Access). Ulterior prețurile vor urca, pe măsură ce se apropie perioada festivalului.

Biletele și mai multe detalii sunt disponibile pe www.electriccastle.ro.



