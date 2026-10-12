Când va avea loc Electric Castle în 2027. Organizatorii au anunțat data la care va începe festivalul din Bonțida

Îndrăgitul Castel Banffy din Bonțida, Cluj, se pregătește pentru ediția următoare de Electric Castle, unde îi va găzdui pe festivalieri.
Organizatorii anunță printr-un comunicat de presă din 12 octombrie 2026, câteva indicii despre ce va urma în cadrul festivalului și de asemenea, anunță punerea în vânzare a biletelor.
Abonamentele sunt disponibile la prețuri speciale, începând de la 159 Euro + taxe (General Access). Ulterior prețurile vor urca, pe măsură ce se apropie perioada festivalului.
Biletele și mai multe detalii sunt disponibile pe www.electriccastle.ro.
Până vara viitoare, fanii Electric Castle pot urmări pe pe canalul de Youtube a festivalului: setlist complet pentru Teddy Swims, cu toate hit-urile pe care publicul le-a cântat live împreună cu el, de la „Dreams”, la „Mr. Know it All”.
În plus, pe același canal se găsește și concertul Archive, de ascultat în orice moment în care emoțiile au nevoie de un fundal muzical.
Dub Pistols și Kneecap pot prelua playlist-ul pentru sesiunile de antrenament, iar House of Protection ridică pulsul chiar și priviți de pe canapea. Toate disponibile pentru play/replay/repeat, fără stresul că, în paralel, la o altă scenă, e ceva ce ai fi vrut să nu ratezi.