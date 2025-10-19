Fake news după explozia din Rahova: imagini cu oameni ce ar intra într-un bloc afectat, distribuite online

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a lansat un apel la responsabilitate duminică, după ce pe internet au apărut filmări cu persoane care intră într-un bloc care ar fi fost afectat de suflul unei explozii.

Din datele deţinute de autorităţi, aceste imagini nu provin de la incidentul din Rahova, ci de la un alt eveniment, a scris prefectul, duminică, pe pagina sa de Facebook.

„Atenţie la informaţiile care circulă online! Au început să apară pe internet filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii. Din datele pe care le avem, aceste imagini NU sunt de la incidentul din Rahova, ci de la un alt eveniment, mai vechi. Fac apel către locatarii blocului afectat: Nu intraţi în clădire! Vă puneţi în pericol viaţa şi îi expuneţi riscurilor şi pe salvatori", a transmis Andrei Nistor.

El îi îndeamnă pe jurnaliştii care distribuie astfel de informaţii să verifice sursele înainte de a posta.

„Acum nu este momentul pentru senzaţional, ci pentru responsabilitate. Oamenii au nevoie de informaţii reale, nu de zvonuri. Informaţia corectă poate salva vieţi", a subliniat prefectul.

