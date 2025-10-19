Soluțiile pe care le au locatarii blocului afectat de explozia din Rahova. Primăria Capitalei le va oferi sprijin financiar

Stiri actuale
19-10-2025 | 08:31
explozie bloc rahova
Inquam/ Tudor Pană

Oamenii afectaţi de explozia care s-a produs vineri într-un bloc din Sectorul 5 se pot reloca cu chirie sau în locuinţe puse la dispoziţie de autorităţi.

autor
Lorena Mihăilă

Municipalitatea le va oferi un ajutor de 1.500 de lei, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„Sunt trei modalităţi de relocare, agreate cu toată lumea în această seară, pentru etapa a doua. Etapa unu s-a încheiat, avem peste 100 de persoane cazate în hotelurile din municipiul Bucureşti. Etapa a doua înseamnă trei variante. Fie vor alege şi vor opta la o chirie de pe piaţa liberă, într-un grafic şi într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcţioneze în apartamentele puse la dispoziţie de organizaţiile non-guvernamentale de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de sector. Au cele trei opţiuni la dispoziţie. Am convenit să ne revedem, joi seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a şti această analiză, cum s-a finalizat şi dacă mai trebuie să intervenim", a spus Stelian Bujduveanu, vineri, într-o conferinţă de presă.

Apartamentele se vor găși cel târziu săptămâna viitoare

El a punctat că vinerea viitoare, cel târziu, se vor găsi apartamentele în care oamenii afectaţi să se mute.

„Primăria va oferi un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană din acea locuinţă, pentru că sunt momente dificile în care trebuie să-şi pună la punct viaţa în zilele imediat următoare şi unii dintre locatari au plecat şi fără bani, iar de vinerea viitoare, cel târziu, împreună cu dânşii, avem asigurat că se vor găsi aceste apartamente în care să fie confortabil să se mute imediat", a spus primarul Bujduveanu.

Citește și
pompieri
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin

Potrivit acestuia, chiriile vor fi plătite din fondurile de rezervă ale Primăriei Municipiului Bucureşti, iar banii vor fi acordaţi până la finalizarea reconstruirii sau consolidării imobilului.

Reacția Prefecturii

La rândul său, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că la scara unde s-a produs explozia, în măsura în care se va putea, ISU va încerca să meargă cu fiecare dintre locatari să-şi recupereze bunurile. De asemenea, el a zis că locatarii afectați beneficiază de până la șapte zile de cazare la hotel,

„Până la finalizarea anchetei nu poate intra nimeni nicăieri. Astăzi, împreună cu Poliţia, unii locatari din scările unde nu au fost afectaţi direct au putut intra, dar unul câte unul şi de mână cu Poliţia. După finalizarea anchetei, probabil cei din scările care nu au fost afectate se vor putea întoarce. La scara în care s-a întâmplat explozia, în măsura în care se va putea, şi este foarte important acest aspect, ISU va încerca să meargă cu fiecare dintre locatari să-şi recupereze bunurile, gen bani, documente şi alte lucruri care pot fi luate imediat. Repet, în măsura în care se va putea şi când va fi pus cât de cât în siguranţă", a adăugat Andrei Nistor.

Sursa: Agerpres

Etichete: primaria capitalei, explozie, locatari, rahova,

Dată publicare: 19-10-2025 08:31

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin
Stiri actuale
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanelor din bloc s-au autoevacuat.

O femeie de 29 de ani a murit în Piatra Craiului după ce a căzut 300 de metri pe un versant abrupt. Nu era echipată potrivit
Stiri actuale
O femeie de 29 de ani a murit în Piatra Craiului după ce a căzut 300 de metri pe un versant abrupt. Nu era echipată potrivit

O drumeție riscantă pe munte s-a încheiat tragic pentru o femeie de 29 de ani, în masivul Piatra Craiului. Victima a căzut aproximativ 300 de metri pe un versant abrupt și a fost găsită fără viață de salvamontiști.

Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat
Stiri actuale
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

Blocul din Rahova, unde a avut loc explozia catastrofală de vineri, e condamnat. Este concluzia Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, reunit, sâmbătă seară, în ședință.

Recomandări
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat
Stiri actuale
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

Blocul din Rahova, unde a avut loc explozia catastrofală de vineri, e condamnat. Este concluzia Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, reunit, sâmbătă seară, în ședință.

Proteste masive împotriva lui Trump în SUA, sub sloganul „No Kings”. Replica jignitoare a președintelui | GALERIE FOTO
Stiri externe
Proteste masive împotriva lui Trump în SUA, sub sloganul „No Kings”. Replica jignitoare a președintelui | GALERIE FOTO

Proteste de amploare în marile orașe americane, dar și în mii de localități mai mici, față de modul autoritar în care administrația Trump guvernează țara.  

Zece persoane au fost evacuate din cinci locuințe dintr-o comună din Mureș după o avarie produsă la o conductă de gaz
Stiri actuale
Zece persoane au fost evacuate din cinci locuințe dintr-o comună din Mureș după o avarie produsă la o conductă de gaz

Zece persoane au fost evacuate, sâmbătă seară, din cinci locuinţe amplasate într-o comună din judeţul Mureş, din cauza unei avarii produse la o ţeavă de alimentare cu gaz.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Octombrie 2025

29:13

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28