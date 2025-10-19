Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

19-10-2025 | 09:55
Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.

autor
Daniel Nițoiu

Anchetatorii au început audierea martorilor. Printre cei care au dat declarații polițiștilor criminaliști sunt și locatari din blocul distrus.

Unii dintre ei au susținut că o firmă privată ar fi deschis, joi seara, robinetul de gaze, sigilat dimineața de echipele Distrigaz. Procurorii fac verificări.

Florin Mirea, fost locatar: „A venit firma respectivă la ora 5, nu s-au înțeles, a venit a rupt sigiliul direct. Scurgerea de gaz a fost pe conducta de alimentare cu gaz a blocurilor. Fiind fisura lângă blocul respectiv, a intrat în subsol și până a aerisit s-a dus în tot blocul și toate apartamentele. S-a acumulat la etajele unde au fost închise geamurile. A fost o primă explozie la etajele care au fost spulberate și o a doua explozie a fost în subsolul blocului, care s-a simțit ca un cutremur”.

Acest amănunt nou, extrem de important, este verificat si de polițiști. Aceștia spun ca au identificat deja firma privată indicată de locatari.

Cristian Gheorghe, șeful Direcției pentru investigații criminale: „Echipamentele nu au funcționat poate în parametri normali, poate a fost o culpă umană la mijloc. Persoanele care au fost audiate la momentul de față sunt destul de multe, peste 20”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Deși au trecut 24 de ore de la explozie, pericolul nu a trecut. Nimeni nu intră în blocul afectat de deflagrație nici măcar procurorii sau specialiștii INSEMEX care trebuie să spună cum s-a produs mai exact explozia, pentru că întreaga clădire s-ar putea prăbuși peste ei. Tocmai de aceea aceasta etapa a strângerii de probe s-ar putea întinde pe o perioadă foarte lungă”.

Alex Poroşanu, directorul Institutului Național de Criminalistică: „S-au făcut fotografii judiciare, s-au recoltat probe care să ducă la stabilirea cauzelor acestei deflagrații. La momentul la care noi am ajuns la această firidă, care este în exteriorul blocului, nu exista sigiliu acolo”.

Ancheta, deocamdată in rem, este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, pentru infracțiunea de distrugere urmată de dezastru.

Sursa: Pro TV

