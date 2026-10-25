Numerele câștigătoare la LOTO, 25 octombrie:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, în urma câştigării, joi, a premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49, compania naţională suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea de duminică.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 1,51 milioane de lei (peste 283.000 de euro).

La Joker, reportul la categoria I a ajuns la 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar la categoria a II-a, acesta depăşeşte 289.700 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de 39.300 de lei. La Super Noroc reportul cumulat este de 68.700 de lei.

Loteria Română precizează că, la tragerea Loto 6/49 de joi, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro şi a fost completat cu trei variante simple, preţul acestuia fiind de 24,50 lei. Este al treilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

La tragerea Loto 5/40 s-a înregistrat un câştig de categoria a I-a în valoare de 289.656 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joc-loto.loto.ro.