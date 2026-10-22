Cazul a atras atenția inclusiv pentru că nu există un precedent cunoscut pentru o dispută de acest fel. Arizona Lottery, instituția implicată în proces, a declarat anterior publicației Phoenix New Times că situația este una aparte și că nu cunoaște alte litigii similare, explică Axios.

Cum a început disputa pentru premiul de milioane de dolari

În februarie, compania Circle K a deschis un proces la o instanță din comitatul Maricopa, solicitând unui judecător să stabilească cine este proprietarul de drept al biletului care a câștigat marele premiu la o extragere din noiembrie anul trecut. Biletul fusese tipărit într-unul dintre magazinele companiei din Phoenix.

Unul dintre pârâți este Robert Gawlitza, fost manager al magazinului, care susține că biletul câștigător îi aparține lui și unui fost coleg. Între timp, în dispută a intervenit și Soonchun Kim, o clientă care ceruse biletele, dar nu le achitase integral, și care revendică, la rândul ei, premiul.

Potrivit documentelor depuse în instanță, în ziua extragerii, Kim ar fi solicitat bilete în valoare de 85 de dolari, însă ar fi plătit doar 60 de dolari. Celelalte bilete, pentru care magazinul trebuia să achite contravaloarea către loterie, au căzut în spatele tejghelei și au fost descoperite abia în dimineața următoare.

Unul dintre acestea s-a dovedit a fi câștigător. Gawlitza a aflat acest lucru când a ajuns la serviciu a doua zi.

Cum a ajuns biletul în posesia fostului manager

Părțile sunt de acord asupra pașilor care au urmat, însă interpretează diferit semnificația lor juridică.

Potrivit relatărilor din dosar, Gawlitza și-a încheiat programul și și-a schimbat uniforma pentru a evita încălcarea regulilor loteriei, care restricționează cumpărarea biletelor de către angajații magazinelor în timpul serviciului. Ulterior, acesta a „cumpărat” biletul câștigător pentru 10 dolari.

Documentele depuse în instanță arată că fostul manager i-a trimis un mesaj superiorului său pentru a întreba dacă poate proceda astfel. Nu i-ar fi spus însă că achiziționase deja biletul câștigător decât după ce tranzacția avusese loc.

Circle K a confiscat ulterior biletul, până la clarificarea dreptului de proprietate, și l-a concediat pe Gawlitza pentru încălcarea politicilor companiei. Fostul manager a deschis, la rândul său, un proces împotriva firmei, în care contestă concedierea și formulează și alte acuzații.

Cine are dreptul la premiu

Disputa se concentrează asupra modului în care trebuie stabilită proprietatea asupra biletului.

Circle K nu a revendicat explicit că premiul îi aparține, deși regulile loteriei prevăd că biletele nevândute aparțin comerciantului. Compania susține însă că achiziția făcută de Gawlitza nu a fost legală, întrucât a avut loc după extragere.

Fostul manager afirmă, în schimb, că biletul îi revine în mod legitim. El susține că la Circle K exista o practică nescrisă prin care angajații erau obligați să cumpere biletele tipărite, dar nevândute. Mai mulți angajați actuali și foști ai companiei au susținut această afirmație în declarații depuse la dosar.

Poziția clientei Soonchun Kim este, la rândul ei, parte a disputei. Până în prezent, aceasta nu a prezentat o argumentație juridică detaliată care să explice temeiul revendicării sale. Avocații ei nu au răspuns solicitărilor de comentarii adresate de publicația Axios.

Când ar putea fi clarificat cazul

Următoarea audiere este programată pentru 6 noiembrie. Totuși, stabilirea proprietarului de drept al biletului și a persoanei care va încasa premiul de 12,8 milioane de dolari ar putea dura mai mult, în condițiile în care fiecare dintre părți susține o interpretare diferită a circumstanțelor în care biletul a fost tipărit, plătit și cumpărat.