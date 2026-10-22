În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Joker de duminică, 18 octombrie, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea de joi.

Numerele câștigătoare de joi, 22 octombrie 2026

Loto 6/49: 5, 17, 29, 7, 8, 4

Noroc: 9 1 7 5 9 3 4

Joker: 6, 43, 7, 25, 26 +18

Noroc Plus: 0 6 7 1 2 8

Loto 5/40: 9, 3, 22, 40, 13, 14

Super Noroc: 8 1 7 4 4 3

Reporturile puse în joc la tragerile Loto de joi, 22 octombrie

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,06 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,36 milioane de lei (peste 256.500 de euro).

La Joker este în joc un report la categoria a II-a în valoare de peste 254.900 de lei (peste 47.400 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 28.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 210.800 de lei (peste 39.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 506.500 de lei (peste 94.900 de euro).