Potrivit Loteriei Române, premiul de categoria I se ridică la 17.760.754,40 de lei, iar biletul câștigător a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

Acesta este al treilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, marele premiu la această categorie a fost câștigat pe 13 august 2026, când valoarea acestuia a fost de 52.839.623,04 lei.

Numerele câștigătoare de joi, 22 octombrie 2026:

Loto 6/49: 5, 17, 29, 7, 8, 4

Noroc: 9 1 7 5 9 3 4

Joker: 6, 43, 7, 25, 26 +18

Noroc Plus: 0 6 7 1 2 8

Loto 5/40: 9, 3, 22, 40, 13, 14

Super Noroc: 8 1 7 4 4 3