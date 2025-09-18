Bilanțul exploziei camionului-cisternă din Ciudad de Mexico a ajung la 21 de morți. Alte 27 de persoane sunt încă spitalizate

Bilanţul exploziei unui camion-cisternă săptămâna trecută la Ciudad de Mexico a urcat la 21 de morţi, a anunţat joi primăria oraşului după ce a înregistrat două noi decese, notează AFP, preluat de Agerpres.

Capitala mexicană a fost zguduită pe 13 septembrie de puternica explozie a camionului-cisternă care transporta aproape 50.000 de litri de gaz, în timp ce traversa cartierul dens populat Iztapalapa, din estul oraşului.

Douăzeci şi şapte de persoane rămân spitalizate, în timp ce alte 36 au putut să se întoarcă acasă, a precizat primăria capitalei mexicane.

Conform anchetei preliminare a Parchetului local, accidentul a fost probabil cauzat de viteza excesivă a camionului.

explozie mexico city explozie mexico city explozie mexico city explozie mexico city explozie mexico city

Anchetele au mai dezvăluit că rezervorul de combustibil al camionului s-a crăpat în urma şocului, eliberând un nor masiv de gaz care s-a aprins, provocând arsuri grave victimelor.

Primăriţa capitalei Mexicului, Clara Brugada, a declarat că administraţia sa intenţionează să reglementeze circulaţia vehiculelor care transportă combustibil în oraşul cu 9,2 milioane de locuitori.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













