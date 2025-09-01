Plan Roșu de intervenție activat în urma unei explozii urmate de incendiu, la o fabrică de lemn din Sebeș. 4 persoane rănite

01-09-2025 | 08:31
incendiu fabrica alba
Patru persoane au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, potrivit informațiilor preliminare furnizate de IGSU.

Detaşamentul de pompieri Sebeş intervine pentru stingerea unui incendiu in mun. Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu”, a anunţat ISU Alba.

incendiu fabrica alba

”Până în acest moment au fost identificate patru victime conştiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală şi vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la faţa locului. La intervenţie este prezent şi un elicopter SMURD”, transmite IGSU. Incendiul a izbucnit în urma unei explozii produse la fabrică.

Pentru gestionarea eficientă a situaţiei, la nivelul judeţului Alba a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

La locul evenimentului au fost alocate 5 maşini de stingere, o autoscară, o ambulanţă SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple şi 2 ambulanţe SAJ.

În sprijin au fost trimise şi 1 echipaj CBRN de la ISU Sibiu, respectiv autospeciala pentru transport roboţi de la ISU Mureş.

Sursa: News.ro

