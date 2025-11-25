Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila, cauzată de o butelie GPL. Patru locuințe au fost afectate

Explozie puternică luni într-un bloc cu trei etaje din orașul Însurăței, județul Brăila. Deflagrația - pornită de la o acumulare de gaze la o butelie - a fost urmată de un incendiu ce a cuprins două apartamente.

În clădire se afla o singură persoană, care a ieșit teafără. Au fost afectate patru locuințe, spații comerciale și două mașini.

Explozia urmată de incendiu s-a produs când majoritatea locatarilor erau încă la muncă. În bloc se afla o singură persoană, care s-a evacuat.

Pompierii din Brăila au intervenit rapid. I-au chemat în sprijin și pe colegii din Galați.

În cele nouă apartamente din bloc trăiesc 11 persoane, iar la parter sunt sediile mai multor firme.

Col. Ștefan Stoian, purtător de cuvânt al ISU Brăila: „Proprietarii, când au ajuns la fața locului, au avut un atac de panică. Li s-au acordat îngrijiri medicale. Nu a fost nevoie de transport la spital."



Orașul nu este racordat la rețeaua de gaze naturale, iar mulți oameni folosesc butelii. Locatarii cred că ar fi fost vorba despre o improvizație.

Marius Mitescu, notar: „Mulțumim lui Dumnezeu că nu au murit oameni."



Col. Ștefan Stoian, purtător de cuvânt al ISU Brăila: „A fost o acumulare de gaze de la o butelie GPL care alimenta o centrală termică de apartament.”

Din primele date, patru apartamente, trei spații comerciale și două mașini au fost afectate de explozie.

Potrivit Inspectoratului de Stat în Construcții, structura de rezistență a clădirii nu ar fi fost degradată.

10 locatari au preferat să meargă, deocamdată, la rude. O persoană va fi cazată temporar într-un centru al primăriei.

