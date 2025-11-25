Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila, cauzată de o butelie GPL. Patru locuințe au fost afectate

Stiri actuale
25-11-2025 | 07:57
×
Codul embed a fost copiat

Explozie puternică luni într-un bloc cu trei etaje din orașul Însurăței, județul Brăila. Deflagrația - pornită de la o acumulare de gaze la o butelie - a fost urmată de un incendiu ce a cuprins două apartamente.  

autor
Marius Grama

În clădire se afla o singură persoană, care a ieșit teafără. Au fost afectate patru locuințe, spații comerciale și două mașini.

Explozia urmată de incendiu s-a produs când majoritatea locatarilor erau încă la muncă. În bloc se afla o singură persoană, care s-a evacuat.

Pompierii din Brăila au intervenit rapid. I-au chemat în sprijin și pe colegii din Galați.

În cele nouă apartamente din bloc trăiesc 11 persoane, iar la parter sunt sediile mai multor firme.

Citește și
plauru
Autoritățile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor. La Plauru, pericolul persistă

Col. Ștefan Stoian, purtător de cuvânt al ISU Brăila: Proprietarii, când au ajuns la fața locului, au avut un atac de panică. Li s-au acordat îngrijiri medicale. Nu a fost nevoie de transport la spital."

Orașul nu este racordat la rețeaua de gaze naturale, iar mulți oameni folosesc butelii. Locatarii cred că ar fi fost vorba despre o improvizație.

Marius Mitescu, notar:Mulțumim lui Dumnezeu că nu au murit oameni."

Col. Ștefan Stoian, purtător de cuvânt al ISU Brăila: „A fost o acumulare de gaze de la o butelie GPL care alimenta o centrală termică de apartament.”

Din primele date, patru apartamente, trei spații comerciale și două mașini au fost afectate de explozie.

Potrivit Inspectoratului de Stat în Construcții, structura de rezistență a clădirii nu ar fi fost degradată.
10 locatari au preferat să meargă, deocamdată, la rude. O persoană va fi cazată temporar într-un centru al primăriei.

Cum va arăta buletinul de vot la alegerile parțiale din București. Cine se află pe primele poziții

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, braila, explozie,

Dată publicare: 25-11-2025 07:51

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Șeful Armatei poloneze: „Rusia a început perioada de pregătire pentru un război cu Polonia”
Stiri externe
Șeful Armatei poloneze: „Rusia a început perioada de pregătire pentru un război cu Polonia”

Polonezii îi caută pe cei responsabili pentru ceea ce premierul Tusk a numit „un act de sabotaj fără precedent”. O explozie a avariat, în weekend, o cale ferată, considerată rută-cheie pentru livrarea de ajutoare militare către Ucraina.

Autoritățile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor. La Plauru, pericolul persistă
Stiri actuale
Autoritățile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor. La Plauru, pericolul persistă

Cele 231 de persoane din Ceatalchioi evacuate din cauza riscului de explozie al navei cu GPL lovite de dronă se pot întoarce acasă, anunță ISU Tulcea.

Polonezii îi caută pe autorii „actului de sabotaj fără precedent” de la calea ferată: „Un serviciu de informații externe”
Stiri externe
Polonezii îi caută pe autorii „actului de sabotaj fără precedent” de la calea ferată: „Un serviciu de informații externe”

Polonezii îi caută pe cei responsabili pentru ceea ce premierul a numit, cităm, „un act de sabotaj fără precedent”. O explozie a avariat, în weekend, o cale ferată, considerată rută-cheie pentru livrarea de ajutoare militare către Ucraina.

Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail
Stiri actuale
Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail

Este pericol major de explozie în zona localității Plauru din Delta Dunarii. O navă încărcată cu GPL arde de dimineață, după ce duminică noapte a fost lovită de drone rusești.

O explozie a avariat o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin. Polonia insinuează un act de sabotaj din partea Rusiei
Stiri externe
O explozie a avariat o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin. Polonia insinuează un act de sabotaj din partea Rusiei

O explozie care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin a fost cauzată de un act de sabotaj, a anunţat luni premierul polonez Donald Tusk.

Recomandări
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT
Stiri actuale
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.

Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28