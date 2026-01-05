Platforma de plată a taxelor și impozitelor, Ghișeul.ro, nu funcționează: ”Serviciul nu este disponibil”

Stiri Economice
05-01-2026 | 12:55
ghiseul.ro

Platforma de plată a taxelor și impozitelor - Ghișeul.ro - nu funcționa, luni dimineață, pe website fiind afișate mesaje de eroare precum ”The service is unavailable” (”Serviciul nu este disponibil”, în traducere).

autor
Cristian Matei

În schimb, Ghișeul.ro funcționează corespunzător, la această oră, pe aplicația mobilă pentru dispozitivele iOS.

Astfel, românii care vor să plătească sau doar să afle care sunt noile taxe și impozite pe care le au de plată în anul 2026, după aplicarea modificărilor fiscale impuse de Guvernul Bolojan și administrațiile locale, sunt nevoiți să aștepte remedierea defecțiunilor tehnice.

O parte dintre aceste noutăți fiscale au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept ”ordonanța trenuleț”.

Citește și
ilie bolojan
Ce a răspuns premierul la întrebarea dacă și-a plătit impozitul pe acest an. ”Ca să vă faceți o imagine”

Pe de altă parte, mai trebuie precizat faptul că, potrivit prevederilor legale, până la data de 31 martie 2026, persoanele fizice care plătesc integral impozitul pe anul în curs beneficiază de o anumită reducere, stabilită de fiecare administrație publică locală.

Reacția oficială a Guvernului

Autoritatea pentru Digitalizarea României - care se află în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - a transmis un comunicat de presă în care susține că aceste erori sunt provocate de primării, respectiv ”Unitățile Administrativ Teritoriale”, care nu și-au actualizat taxele și impozutele pentru anul 2026.

La începutul fiecărui an, Unitățile Administrativ Teritoriale înrolate în ghiseul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs.

În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăți online este sistată în relația cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus.

Regretăm această situație și vă asigurăm că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situației.

Amintim că ghiseul.ro este aplicația națională care cuprinde peste 1600 de instituții publice și permite efectuarea sigur, rapid și accesibil a peste 400 de tipuri de plăți.” - se arată în comunicatul de presă.

Premierul Bolojan nu și-a instalat aplicația ghișeul.ro

Recent, premierul Ilie Bolojan a recunoscut că, personal, nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro.

Întrebat dacă are instalată aplicaţia ghişeul.ro, Ilie Bolojan a afirmat că nu are această aplicaţie şi că încă nu şi-a plătit impozitul pe acest an.

”Eu personal nu am instalat-o. Sigur, acolo unde localităţile sau administraţiile locale şi-au făcut treaba, au fost rapide şi-au şi urcat deciziile. Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcţie de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie”, a spus șeful Guvernului.

ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Sursa: Pro TV

Etichete: taxe, impozite, ghiseul.ro,

Dată publicare: 05-01-2026 12:14

Articol recomandat de sport.ro
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro
Citește și...
Avalanșă de pomeni electorale în Ungaria, cel mai sărac stat din UE. A 14-a pensie, scutiri de impozite și creșteri salariale
Stiri externe
Avalanșă de pomeni electorale în Ungaria, cel mai sărac stat din UE. A 14-a pensie, scutiri de impozite și creșteri salariale

Viktor Orban a anunțat creșterea cu 10% a salariilor pentru profesori, scutirea integrală de plata impozitului pe venit pentru mamele sub 30 de ani din Ungaria și plata celei de-a 14 pensii. Pomenile electorale se petrec în cel mai sărac stat din UE.

Ce a răspuns premierul la întrebarea dacă și-a plătit impozitul pe acest an. ”Ca să vă faceți o imagine”
Stiri Politice
Ce a răspuns premierul la întrebarea dacă și-a plătit impozitul pe acest an. ”Ca să vă faceți o imagine”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local.

 

Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat
Stiri actuale
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

Scumpiri din prima zi a anului: Taxe și impozite mai mari, accize majorate. Ce se schimbă pentru firme
Stiri actuale
Scumpiri din prima zi a anului: Taxe și impozite mai mari, accize majorate. Ce se schimbă pentru firme

România a intrat în 2026 cu schimbări fiscale profunde care vor afecta atât consumatorii, cât și companiile, totul începând cu cel de-al doilea pachet de reforme fiscal-bugetare al Guvernului Ilie Bolojan.

Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult
Stiri Economice
Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult

În 2026 impozitele pe locuințe vor crește mai mult decât de obicei, a decis Guvernul. Taxele se vor mări cu aproape 80%, însă au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței, așa că în unele cazuri, creșterea va fi dublă sau chiar triplă.

Recomandări
ANALIZĂ. Dacă Venezuela devine o putere în producția de petrol, cu ajutorul SUA, Rusia ar avea mult de pierdut
Stiri Economice
ANALIZĂ. Dacă Venezuela devine o putere în producția de petrol, cu ajutorul SUA, Rusia ar avea mult de pierdut

Planul președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra industriei petroliere din Venezuela și de a cere companiilor americane să o revitalizeze nu va avea, cel mai probabil, un impact semnificativ imediat asupra prețurilor petrolului.

Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control
Stiri actuale
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Comandament de iarnă convocat la MAI, la ora 14.00. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe
Stiri actuale
Comandament de iarnă convocat la MAI, la ora 14.00. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe

Guvernul acționează pentru limitarea efectelor vremii severe și coordonează intervențiile locale pentru ninsoare și viscol. Comandamentul de iarnă a fost convocat luni la MAI, cu vicepremierul Marian Neacșu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28