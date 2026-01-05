Platforma de plată a taxelor și impozitelor, Ghișeul.ro, nu funcționează: ”Serviciul nu este disponibil”

Platforma de plată a taxelor și impozitelor - Ghișeul.ro - nu funcționa, luni dimineață, pe website fiind afișate mesaje de eroare precum ”The service is unavailable” (”Serviciul nu este disponibil”, în traducere).

În schimb, Ghișeul.ro funcționează corespunzător, la această oră, pe aplicația mobilă pentru dispozitivele iOS.

Astfel, românii care vor să plătească sau doar să afle care sunt noile taxe și impozite pe care le au de plată în anul 2026, după aplicarea modificărilor fiscale impuse de Guvernul Bolojan și administrațiile locale, sunt nevoiți să aștepte remedierea defecțiunilor tehnice.

O parte dintre aceste noutăți fiscale au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept ”ordonanța trenuleț”.

Pe de altă parte, mai trebuie precizat faptul că, potrivit prevederilor legale, până la data de 31 martie 2026, persoanele fizice care plătesc integral impozitul pe anul în curs beneficiază de o anumită reducere, stabilită de fiecare administrație publică locală.

Reacția oficială a Guvernului

Autoritatea pentru Digitalizarea României - care se află în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - a transmis un comunicat de presă în care susține că aceste erori sunt provocate de primării, respectiv ”Unitățile Administrativ Teritoriale”, care nu și-au actualizat taxele și impozutele pentru anul 2026.

”La începutul fiecărui an, Unitățile Administrativ Teritoriale înrolate în ghiseul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs.

În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăți online este sistată în relația cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus.

Regretăm această situație și vă asigurăm că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situației.

Amintim că ghiseul.ro este aplicația națională care cuprinde peste 1600 de instituții publice și permite efectuarea sigur, rapid și accesibil a peste 400 de tipuri de plăți.” - se arată în comunicatul de presă.

Premierul Bolojan nu și-a instalat aplicația ghișeul.ro

Recent, premierul Ilie Bolojan a recunoscut că, personal, nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro.

Întrebat dacă are instalată aplicaţia ghişeul.ro, Ilie Bolojan a afirmat că nu are această aplicaţie şi că încă nu şi-a plătit impozitul pe acest an.

”Eu personal nu am instalat-o. Sigur, acolo unde localităţile sau administraţiile locale şi-au făcut treaba, au fost rapide şi-au şi urcat deciziile. Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcţie de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie”, a spus șeful Guvernului.

