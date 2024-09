Explozie de arome la Festivalul Sarmalelor și Răciturilor din Gorj. În câteva ore standurile s-au golit

Pe mese și-au făcut loc și zacusca, pastrama și prăjiturile de casă.

Toate au fost analizate de juriu, dar și de clienții care au roit pe lângă standuri.

Ignorând ploaia şi cu multă atenţie la detalii, bucătarii au avut o misiune clară - să aducă în faţa juriului cele mai bune preparate. Sarmalele şi răciturile, care în Gorj se mănâncă împreună, au ocupat un loc de cinste pe mese.



Mihaela Toma, profesor: "Am pregătit de toate, 3 feluri de sarmale, 3 feluri de piftii și, ceea ce nu are nimeni, fasole bătută.”



Localnică participantă la festival: "Sarmale cu carne de porc din gospodăria proprie, piftie tot de porc, turtă, mălai de-al nostru tradițional, plăcintă cu măr, diverse preparate. Sperați la un premiu. Nu sper, am venit așa, că îmi place.”

Câştigători, au fost, de departe, pofticioşii, care s-au bucurat de ospățul pentru care până și ploaia a încetat.



Localnic: "Cât poți să reziști când vezi atâtea bunătăți, nu ai cum, trebuie să le iei pe îndelete.”

În câteva ore, standurile s-au golit, semn că bucătarii au făcut treabă bună.



Constantin Lătărețu, președintele juriului: "Sarmaua și piftia și turta de mălai ne reprezintă la nivel internațional ca să spun așa. Orice roman cred că sarmaua îi aduce aminte de casă de sărbătoare și vreau să spun că la Gorj totdeauna se fac sarmale și piftii foarte bune.”



Raul Ungureanu, membru al juriului: "Tot mai multă lume aduce doar asta în față, tradiționalul, autenticul, lumea caută ăsta.”



Participanţii care au impresionat au plecat acasă cu diplome și premii, dar au fost invitaţi să participe şi la următoarea ediţie a festivalului.



