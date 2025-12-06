Miros de gaze la o şcoală din Bucureşti, unde au fost amenajate secţii de votare. Traficul rutier, restricţionat temporar

Stiri actuale
06-12-2025 | 14:04
sectie de votare
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare, iar la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor.

autor
Ioana Andreescu

Traficul rutier în zonă a fost restricţionat temporar pentru ca specialiştii să poată interveni. Aceştia susţin că mirosul provine de la canalizare şi nu există niciun pericol pentru populaţie sau pentru desfăşurarea procesului electoral.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat că sâmbătă, în jurul orei 10.35, structurile de intervenţie au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secţiile de votare nr. 884–890, organizate în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze.

În urma sesizării, au fost direcţionate în zona respectivă echipaje ale ISU Bucureşti–Ilfov, inclusiv structuri CBRN, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere şi ai Secţiei 18 Poliţie, precum şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor.

„Pentru asigurarea accesului rapid al specialiştilor şi desfăşurarea în siguranţă a intervenţiei, traficul rutier a fost temporar restricţionat în zona adiacentă unităţii de învăţământ, cu sprijinul poliţiştilor rutieri. Menţionăm că, în cursul zilei precedente, în aceeaşi zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetăţeni”, au afirmat reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Citește și
lukoil
Fostul proprietar al uneia dintre cele mai mari platforme de filme pentru adulți este interesat să cumpere activele Lukoil

Ei au adăugat că „verificările efectuate astăzi de către specialişti au confirmat din nou că mirosul provine tot de la canalizare şi nu există niciun pericol pentru populaţie sau pentru desfăşurarea procesului electoral”.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, gaze,

Dată publicare: 06-12-2025 14:04

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
Citește și...
Risc de explozie într-un sat din Bihor. Greșeala unei firme care a forat pentru apă. „A început să miroasă a gaz”
Stiri actuale
Risc de explozie într-un sat din Bihor. Greșeala unei firme care a forat pentru apă. „A început să miroasă a gaz”

A fost risc de explozie, ieri, într-un sat din județul Bihor. O pungă de gaze a fost lovită în timpul unor săpături pentru realizarea unei fântâni, iar apa a țâșnit împreună cu metanul.

Fostul proprietar al uneia dintre cele mai mari platforme de filme pentru adulți este interesat să cumpere activele Lukoil
Stiri externe
Fostul proprietar al uneia dintre cele mai mari platforme de filme pentru adulți este interesat să cumpere activele Lukoil

Omul de afaceri austriac Bernd Bergmayr, fostul proprietar majoritar al MindGeek, care deține Pornhub, a contactat Departamentul Trezoreriei SUA cu o propunere de a cumpăra activele străine ale companiei rusești de petrol și gaze Lukoil, scrie Reuters.

Europa a ajuns la un acord pentru eliminarea importurilor de gaze din Rusia. Când va intra în vigoare
Stiri externe
Europa a ajuns la un acord pentru eliminarea importurilor de gaze din Rusia. Când va intra în vigoare

Eurodeputaţii statelor europene au ajuns la un acord pentru a interzice toate importurile de gaz rusesc în Uniunea Europeană din toamna lui 2027, au anunţat ei în noaptea de marţi spre miercuri, informează AFP.

Recomandări
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO
Stiri externe
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO

Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în 2027 capacitățile defensive, Statele Unite își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă
Stiri actuale
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se îndreaptă spre o posibilă soluționare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vineri seară alimentarea cu apă va fi reluată treptat, dar a avertizat că apa nu va fi deocamdată potabilă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Decembrie 2025

02:16:47

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Cătălin Măruță la întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28