Miros de gaze la o şcoală din Bucureşti, unde au fost amenajate secţii de votare. Traficul rutier, restricţionat temporar

Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare, iar la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor.

Traficul rutier în zonă a fost restricţionat temporar pentru ca specialiştii să poată interveni. Aceştia susţin că mirosul provine de la canalizare şi nu există niciun pericol pentru populaţie sau pentru desfăşurarea procesului electoral.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat că sâmbătă, în jurul orei 10.35, structurile de intervenţie au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secţiile de votare nr. 884–890, organizate în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze.

În urma sesizării, au fost direcţionate în zona respectivă echipaje ale ISU Bucureşti–Ilfov, inclusiv structuri CBRN, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere şi ai Secţiei 18 Poliţie, precum şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor.

„Pentru asigurarea accesului rapid al specialiştilor şi desfăşurarea în siguranţă a intervenţiei, traficul rutier a fost temporar restricţionat în zona adiacentă unităţii de învăţământ, cu sprijinul poliţiştilor rutieri. Menţionăm că, în cursul zilei precedente, în aceeaşi zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetăţeni”, au afirmat reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Ei au adăugat că „verificările efectuate astăzi de către specialişti au confirmat din nou că mirosul provine tot de la canalizare şi nu există niciun pericol pentru populaţie sau pentru desfăşurarea procesului electoral”.

