Unul dintre cei mai buni actori ai Japoniei, Cary-Hiroyuki Tagawa, celebru la Hollywood, a murit în urma unui AVC
Cary-Hiroyuki Tagawa, devenit celebru datorită rolurilor sale din filme precum "Mortal Kombat" (1995), "Pearl Harbor" (2001) şi "Ultimul împărat" - "The Last Emperor" - (1987), a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani.
Actorul a murit în urma unui accident vascular cerebral (AVC), au relatat media americane, citând surse din familia actorului, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres.
Născut la Tokyo în 1950, Tagawa a crescut în principal în Statele Unite şi a început să joace pe scenă când era încă la şcoală.
De-a lungul carierei sale de mare succes, Cary-Hiroyuki Tagawa, tată a trei copii, a obţinut roluri în numeroase producţii cinematografice şi de televiziune, printre care "Planeta maimuţelor" ("Planet of the Apes") şi "Omul din castelul înalt" ("The Man in the High Castle").