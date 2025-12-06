Unul dintre cei mai buni actori ai Japoniei, Cary-Hiroyuki Tagawa, celebru la Hollywood, a murit în urma unui AVC

06-12-2025 | 15:37
Cary-Hiroyuki Tagawa
Getty

Cary-Hiroyuki Tagawa, devenit celebru datorită rolurilor sale din filme precum "Mortal Kombat" (1995), "Pearl Harbor" (2001) şi "Ultimul împărat" - "The Last Emperor" - (1987), a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani.

Cristian Matei

Actorul a murit în urma unui accident vascular cerebral (AVC), au relatat media americane, citând surse din familia actorului, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Născut la Tokyo în 1950, Tagawa a crescut în principal în Statele Unite şi a început să joace pe scenă când era încă la şcoală.

De-a lungul carierei sale de mare succes, Cary-Hiroyuki Tagawa, tată a trei copii, a obţinut roluri în numeroase producţii cinematografice şi de televiziune, printre care "Planeta maimuţelor" ("Planet of the Apes") şi "Omul din castelul înalt" ("The Man in the High Castle").

Sursa: Agerpres

