La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte

Un pensionar din Franța care a donat 750.000 de lire satului său natal a fost lăudat pentru gestul său de generozitate. O biserică va fi salvată de la demolare pentru cel puțin încă 100 de ani.

Un pensionar francez care a moștenit aproape 1 milion de euro i-a surprins pe toți când a anunțat ce intenționează să facă cu banii. Raymond Landy, în vârstă de 91 de ani, a moștenit suma, aproximativ 750.000 de lire sterline, după moartea fratelui său, în 2022, relatează Mirror.

Însă, în loc să păstreze banii pentru el, i-a uimit pe locuitorii satului La Chapelle-sur-Aveyron și pe personalul căminului de bătrâni în care trăiește, atunci când a decis să îi doneze bisericii din localitatea sa natală. Aceasta se află în regiunea Loiret, la sud de Paris, unde Raymond și fratele său au lucrat împreună la ferma familiei și în agricultură.

De ce a ales această donație

Donația lui Raymond înseamnă că biserica din satul său poate fi restaurată și salvată de la o posibilă demolare. Satul în care se află biserica are o populație de puțin peste 600 de locuitori.

După donația sa, luna trecută a fost inaugurată o placă comemorativă în biserică, pentru a aminti generațiilor prezente și viitoare de gestul de generozitate al acestui om. Vorbind despre motivul alegerii sale, Raymond a spus că zona a avut un rol esențial în viața lui.

Potrivit Franceinfo, Raymond a declarat: „M-am născut aici, am fost botezat aici, am făcut prima împărtășanie aici. Am trăit mereu în La Chapelle.”

Importanța bisericii a fost subliniată și de primarul satului, Christian Chevalier, care a spus: „Suntem un sat minuscul, cu 640 de locuitori, așa că biserica este singurul nostru atu. Nu este monument istoric, dar este inima satului și toți ținem la ea.”

După donația lui Raymond, arhitectul desemnat pentru realizarea restaurării, Antoine Leriche, i-a asigurat pe localnici că se va încerca avansarea lucrărilor cât mai mult posibil cu banii disponibili.

Restaurarea va fi realizată în mai multe etape, inclusiv coborârea turnului clopotniță de pe biserică pe sol pentru înlocuirea țiglelor. Apoi, acoperișul va fi complet demontat pentru refacerea structurii.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de aproximativ un an, cele mai importante intervenții urmând să aibă loc între primăvara și toamna lui 2026.

Vorbind despre amploarea proiectului, Antoine a explicat impactul donației: „În general, când lucrez la o clădire, durează 20 de ani în patru, cinci sau șase etape, timp în care autoritățile locale își refac finanțarea. Aici, totul se face dintr-o dată, ceea ce este o premieră pentru mine.”

Cum primele lucrări urmau să înceapă luna trecută, primarul satului afirmă că donația lui Raymond și restaurarea bisericii înseamnă că aceasta ar trebui să fie în regulă „pentru încă 150 de ani” înainte de a necesita noi intervenții.

