Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată

29-10-2025 | 08:50
Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.

Aura Trif

În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, la persoane fizice și jurdice, în cadrul dosarului penal, întocmit în urma exploziei din Rahova.

Dintre cele 8 percheziții, 4 sunt efectuate în București, 2 în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman.

După efectuarea percheziţiilor, şase persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor.

Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare. După efectuarea perchezițiilor, 6 persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor.

Unde au loc percheziții

Una dintre percheziții are loc la sediul central Distrigaz, unde vor fi ridicate mai multe documente și unități de stocare. Restul persoanelor la care se vor face percheziții sunt angajații Distrigaz care au facut verificarea înainte exploziei și administratorii și cei doi angajați ai companiei private Anproperty Construct SRL, care au făcut verificarea rețelei de gaze la bloc după venirea Distrigaz, potrivit surselor Știrile ProTv.

Explozia din 17 octombrie din cartierul Rahova a provocat moartea a trei femei și a rănit 15 persoane, fiind unul dintre cele mai grave incidente de acest tip din București din ultimii ani. Autoritățile continuă să ancheteze cauzele exacte ale deflagrației și să ofere sprijin victimelor. 37 de familii dispun de cazare pe termen mediu și lung, iar alte 142 de persoane sunt cazate în unități hoteliere.

Un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei a fost acordat din partea Primăriei Capitalei pentru aproximativ 50 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie, la un bloc din cartierul Rahova.

29-10-2025 08:10

