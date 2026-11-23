Direcţia Naţională Anticorupţie DNA a transmis luni un raport de activitate pentru primele luni de când Viorel Cerbu a preluat funcţia de procuror-şef, în care menţionează că instituția a desfăşurat anchete „de la vamă până în interiorul Guvernului", trimiţând în judecată peste 270 de persoane.

„De la vamă până în interiorul Guvernului: DNA a blocat peste 383 de milioane de lei şi a trimis în judecată peste 270 de persoane în primele luni ale noului mandat. Păcură plătită din bugetul unui oraş, dar nelivrată. Mii de tone de fier vechi declarate drept ambalaje, ca să nu se plătească taxa de mediu. Un secretar general adjunct al Guvernului trimis în judecată pentru că şi-ar fi folosit influenţa politică pentru ca o firmă să obţină despăgubiri de circa 13 milioane de lei" - sunt doar trei dintre cele 18 cazuri pe care Direcţia Naţională Anticorupţie le prezintă în raportul primelor luni ale noului mandat.

Potrivit sursei citate, în această perioadă, procurorii DNA au avut de lucrat 4.603 dosare, dintre care 1.315 au fost soluţionate şi 3.288 sunt încă în lucru. Echipa e formată din 149 de procurori, din cele 195 de posturi prevăzute şi circa 288 de ofiţeri de poliţie judiciară, iar fiecare procuror de urmărire penală a avut, în medie, aproape 47 de dosare.

„Cele mai multe cauze din această perioadă nu privesc o mită izolată, ci scheme organizate, cu oameni care colectează, oameni care decid şi firme sau rude folosite ca paravan", precizează DNA.

Infracțiuni descoperite de DNA

Raportul descrie câteva astfel de scheme:

- taxa de trecere de la frontieră. La Halmeu, conducerea poliţiei de frontieră şi a vămii ar fi organizat o reţea pe trei niveluri, cu "tarife" între 50 şi 1.900 de euro pe vehicul şi o cotă lunară care urca până la şefi. Procurorii au făcut percheziţii la 96 de adrese şi la un singur şef de structură au găsit peste 300.000 de euro. Sunt 49 de inculpaţi, dintre care 14 arestaţi preventiv;

- protecţie fiscală pe abonament. Inspectori fiscali ar fi încasat 2.000 de euro pe lună pentru ca oamenii de afaceri să nu fie controlaţi şi pentru blocarea plângerilor penale, inclusiv pentru o evaziune de peste 5,5 milioane de lei. În alt caz, rambursări de TVA de 21 de milioane de lei ar fi fost condiţionate de promisiunea unui comision de 1,5 milioane de euro, ascuns în contracte fictive de consultanţă;

- preţuri umflate la companiile statului. Prin achiziţii directe şi documente false, banii unor companii publice ar fi ajuns la firme controlate de un grup infracţional, la preţuri de 9 ori mai mari decât cele reale, în unele cazuri chiar de 31 de ori. Prejudiciul estimat depăşeşte 120 de milioane de lei;

- fraude cu dimensiune internaţională. În contractele de asistenţă portuară pentru nave militare NATO, banii ar fi trecut prin firme din România, Norvegia, Germania şi Regatul Unit. Ancheta se desfăşoară printr-o echipă comună, cu sprijinul Eurojust.

Pentru a reconstitui aceste trasee, procurorii au combinat supravegherea tehnică autorizată de judecător, percheziţii informatice simultane, investigaţii financiare şi cooperarea cu alte state, rezultatul fiind bani şi bunuri de peste 383 de milioane de lei blocate, cu peste 100 de milioane mai mult decât bugetul anual al instituţiei. În acelaşi timp, instanţele au decis definitiv confiscarea a circa 86 de milioane de lei şi despăgubiri de circa 265 de milioane de lei în dosare trimise în judecată de DNA.

„Corupția de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă”

„Corupţia de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă. Se ascunde în contracte care par legale, în firme puse pe numele altora şi în bani mutaţi prin mai multe ţări. Ca să o dovedim, nu mai este suficient să prindem momentul mitei. Trebuie să reconstituim tot drumul banilor, de la primul transfer până la cel care decide. De aceea, în fiecare anchetă, căutăm banii din prima zi: un dosar câştigat în instanţă contează cu adevărat doar dacă banii ajung înapoi acolo unde le era locul, în spitale, în şcoli, în infrastructură", a afirmat procurorul-şef Viorel Cerbu, citat în comunicat.

DNA anunţă că, pentru perioada următoare, îşi reorganizează munca astfel încât procurorii să caute banii din prima zi a anchetei, înainte să apuce să fie ascunşi pe numele altora, să lucreze într-o singură secţie, cu mai puţini şefi, decizii mai rapide şi oameni mutaţi acolo unde e cea mai mare nevoie şi să folosească tehnologie modernă, inclusiv inteligenţă artificială, ca să găsească mai repede drumul banilor prin mii de contracte şi documente.