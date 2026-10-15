Falsifică actele și trec antetul ANAF, ca să-i păcălească pe cei interesați să dea un avans.

La prima vedere, par anunțuri obișnuite de vânzare a unor autoturisme second-hand, la prețuri atrăgătoare. Doar că în spatele lor se ascund indivizi care folosesc numele ANAF pentru a câștiga încrederea cumpărătorilor.

Mironel Panturoiu, secretar general al ANAF: „Copiile documentelor erau niște replici, pentru un om de rând, cât să poată de reale. Pentru că noi cunoaștem organigrama instituției, ne-a fost foarte ușor să ne dăm seama că este vorba despre un fals, cu atât mai mult cu cât noi știm procedura prin care valorificăm bunurile.”

ANAF scoate la vânzare și autoturisme provenite din confiscări sau executări silite, însă aceste anunțuri apar doar pe platforma eLicitații sau în magazinele instituției. Cumpărătorii sunt sfătuiți să nu trimită bani în avans și să nu introducă datele bancare înainte de a verifica identitatea vânzătorului și autenticitatea anunțului.

În paralel, inspectorii Antifraudă au început controale la vânzătorii de mașini second-hand din întreaga țară. Sunt vizate peste 30 de firme, care au în stoc autoturisme evaluate în total la peste 38 de milioane de euro.

Corespondent PROTV: „Inspectorii urmăresc întregul traseu al unei mașini, de la cumpărare până la vânzarea către client. Sunt verificate inclusiv autoturismele aduse din străinătate și modul în care comercianții aplică TVA. ANAF încearcă să identifice firmele care nu declară toate încasările sau care trec în documente valori mai mici decât cele reale.

Inspectorii compară informațiile fiscale cu numărul mașinilor oferite la vânzare, prețurile afișate și stocurile declarate. Astfel pot stabili dacă activitatea reală a comercianților corespunde cu datele înregistrate în contabilitate.”