Atacatorii sună sau trimit mesaje cu link-uri suspecte și le promit oamenilor că statul le va da înapoi o parte din impozit. În realitate, le fură datele bancare.

Corespondent Știrile PRO TV: „În ultimele săptămâni, tot mai mulți români au fost ținta unor tentative de fraudă online. Victimele sunt apelate de persoane care se prezintă drept inspectori ANAF și li se spune că ar urma să li se returneze o parte din impozit. Sub acest pretext, li se cere să completeze un formular online pe un site care imită pagina ANAF, dar care în realitate este o pagină falsă.

Ulterior, oamenii sunt direcționați către alte pagini web care copiază interfața unor bănci, unde li se solicită datele de autentificare. Odată introduse, infractorii reușesc să retragă bani din conturile victimelor.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că instituțiile statului nu contactează telefonic cetățenii pentru restituiri de bani și nu cer niciodată date bancare sau parole prin apeluri, SMS-uri sau link-uri. Orice astfel de solicitare este un semn clar de fraudă.”