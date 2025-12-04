Emisarii lui Trump ajung la Kiev: Witkoff și Kushner se întâlnesc cu Umerov, după eșecul de la Moscova

04-12-2025 | 07:20
Steve Witkoff, Jared Kushner
Emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său Jared Kushner se vor întâlni joi, la Miami (Florida), cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Mihai Niculescu

Întâlnirea dintre Witkoff Kushner și Umerov vine după discuțiile de marți de la Moscova cu Vladimir Putin, care nu au dus la un acord de pace. Un oficial american a confirmat sub anonimat că întâlnirea vizează revizuirea cererilor rusești discutate timp de cinci ore la Kremlin, în contextul optimist al lui Trump că Putin vrea să oprească războiul din Ucraina, transmite Agerpres.

Discuțiile anterioare din Florida (30 noiembrie - 1 decembrie) au avut loc între Umerov, șeful de stat-major ucrainean Andrii Hnatov, secretarul de stat Marco Rubio și alți emisari de-ai lui Trump, explorând un plan de pace revizuit SUA-Ucraina.

Putin a respins propunerea de 19 puncte elaborată la Geneva, iar Kremlinul a examinat patru variante fără să se ajungă la un consens. În consecință, întâlnirea din Miami evaluează progresele spre încheierea unui acord de pace.​

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, vladimir putin, discutii,

Dată publicare: 04-12-2025 07:12

