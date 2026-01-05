Trump contrazice Kremlinul: „Ucraina nu a vizat reședința lui Putin într-un atac cu drone”

Stiri externe
05-01-2026 | 07:14
donald trump
AFP

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că oficialii SUA au stabilit că Ucraina nu a vizat reşedinţa lui Vladimir Putin într-un atac cu drone, contestând afirmaţiile Kremlinului, relatează AP.

autor
Aura Trif

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat săptămâna trecută că Ucraina a lansat o serie de drone asupra reşedinţei oficiale a lui Putin din regiunea Novgorod, din nord-vestul ţării, pe care sistemele de apărare ruseşti au reuşit să le doboare. Lavrov a criticat, de asemenea, Kievul pentru că a lansat atacul într-un moment în care se desfăşurau negocieri intense pentru încheierea războiului.

Zelenski a negat acuzațiile

Acuzaţia a venit la doar o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a călătorit în Florida pentru discuţii cu Trump privind planul în 20 de puncte al administraţiei americane, încă în curs de elaborare, care vizează încheierea războiului. Zelenski a negat rapid acuzaţia Kremlinului.

Trump a declarat că „ceva s-a întâmplat în apropierea” reşedinţei lui Putin, dar că oficialii americani nu au constatat că reşedinţa preşedintelui rus a fost ţinta atacului.

„Nu cred că acea lovitură a avut loc”, a declarat Trump reporterilor în timp ce se întorcea la Washington duminică, după ce a petrecut două săptămâni la reşedinţa sa din Florida. „Nu credem că s-a întâmplat asta, acum că am putut verifica.”

Citește și
Donald Trump
Trump trece la amenințări: Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro”. Nu a negat că vizează Groenlanda, după Venezuela

Trump a vorbit despre hotărârea SUA după ce oficialii europeni au susţinut că afirmaţia Rusiei nu era altceva decât o încercare a Moscovei de a submina eforturile de pace.

De la „profund îngrijorat” la sceptic

Dar Trump, cel puţin iniţial, părea să ia acuzaţiile ruseşti ca atare. El a declarat reporterilor săptămâna trecute că Putin a ridicat problema în timpul unei convorbiri telefonice pe care a avut-o cu liderul rus mai devreme în acea zi. Trump a spus că era „foarte supărat” din cauza acuzaţiei.

Miercuri, Trump părea să minimizeze afirmaţia Rusiei. El a postat pe platforma sa de socializare un link către un editorial din New York Post care punea la îndoială acuzaţia Rusiei. Editorialul îl critica pe Putin pentru că a ales „minciuna, ura şi moartea” într-un moment în care, potrivit lui Trump, cele două părţi erau „mai aproape ca niciodată” de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului.

Preşedintele SUA s-a străduit să-şi îndeplinească promisiunea de a pune rapid capăt războiului din Ucraina şi s-a arătat iritat atât de Zelenski, cât şi de Putin, în timp ce încerca să medieze sfârşitul unui conflict pe care, în campania electorală, se lăudase că îl poate încheia într-o singură zi.

Atât Trump, cât şi Zelenski au declarat săptămâna trecută că au înregistrat progrese în discuţiile de la Mar-a-Lago.

Însă Putin nu a manifestat prea mult interes în încheierea războiului până când toate obiectivele Rusiei nu vor fi îndeplinite, inclusiv obţinerea controlului asupra întregului teritoriu ucrainean din regiunea industrială cheie Donbas şi impunerea unor restricţii severe asupra dimensiunii armatei ucrainene postbelice şi asupra tipului de armament pe care aceasta îl poate deţine.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, drone, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 05-01-2026 07:14

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Soţia unui important consilier al lui Trump a sugerat că urmează cucerirea Groenlandei. Reacția promptă a Danemarcei
Stiri externe
Soţia unui important consilier al lui Trump a sugerat că urmează cucerirea Groenlandei. Reacția promptă a Danemarcei

Danemarca şi Groenlanda au făcut apel duminică la „respectarea” integrităţii teritoriale a teritoriului autonom, după ce soţia lui Stephen Miller, directorul adjunct de cabinet de la Casa Albă, a distribuit pe X o postare controversată.

Trump trece la amenințări: Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro”. Nu a negat că vizează Groenlanda, după Venezuela
Stiri externe
Trump trece la amenințări: Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro”. Nu a negat că vizează Groenlanda, după Venezuela

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro” dacă „nu va face ce trebuie”, a declarat duminică preşedintele american Donald Trump. El nu a renunțat nici la preluarea ostilă a Gronelandei.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Recomandări
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți
Stiri actuale
Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți

Vești triste din Elveția. Anchetatorii și medicii legiști au mai identificat 16 victime, din cele 40, care au murit în incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea Crans-Montana.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28