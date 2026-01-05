Trump contrazice Kremlinul: „Ucraina nu a vizat reședința lui Putin într-un atac cu drone”

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că oficialii SUA au stabilit că Ucraina nu a vizat reşedinţa lui Vladimir Putin într-un atac cu drone, contestând afirmaţiile Kremlinului, relatează AP.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat săptămâna trecută că Ucraina a lansat o serie de drone asupra reşedinţei oficiale a lui Putin din regiunea Novgorod, din nord-vestul ţării, pe care sistemele de apărare ruseşti au reuşit să le doboare. Lavrov a criticat, de asemenea, Kievul pentru că a lansat atacul într-un moment în care se desfăşurau negocieri intense pentru încheierea războiului.

Zelenski a negat acuzațiile

Acuzaţia a venit la doar o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a călătorit în Florida pentru discuţii cu Trump privind planul în 20 de puncte al administraţiei americane, încă în curs de elaborare, care vizează încheierea războiului. Zelenski a negat rapid acuzaţia Kremlinului.

Trump a declarat că „ceva s-a întâmplat în apropierea” reşedinţei lui Putin, dar că oficialii americani nu au constatat că reşedinţa preşedintelui rus a fost ţinta atacului.

„Nu cred că acea lovitură a avut loc”, a declarat Trump reporterilor în timp ce se întorcea la Washington duminică, după ce a petrecut două săptămâni la reşedinţa sa din Florida. „Nu credem că s-a întâmplat asta, acum că am putut verifica.”

Trump a vorbit despre hotărârea SUA după ce oficialii europeni au susţinut că afirmaţia Rusiei nu era altceva decât o încercare a Moscovei de a submina eforturile de pace.

De la „profund îngrijorat” la sceptic

Dar Trump, cel puţin iniţial, părea să ia acuzaţiile ruseşti ca atare. El a declarat reporterilor săptămâna trecute că Putin a ridicat problema în timpul unei convorbiri telefonice pe care a avut-o cu liderul rus mai devreme în acea zi. Trump a spus că era „foarte supărat” din cauza acuzaţiei.

Miercuri, Trump părea să minimizeze afirmaţia Rusiei. El a postat pe platforma sa de socializare un link către un editorial din New York Post care punea la îndoială acuzaţia Rusiei. Editorialul îl critica pe Putin pentru că a ales „minciuna, ura şi moartea” într-un moment în care, potrivit lui Trump, cele două părţi erau „mai aproape ca niciodată” de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului.

Preşedintele SUA s-a străduit să-şi îndeplinească promisiunea de a pune rapid capăt războiului din Ucraina şi s-a arătat iritat atât de Zelenski, cât şi de Putin, în timp ce încerca să medieze sfârşitul unui conflict pe care, în campania electorală, se lăudase că îl poate încheia într-o singură zi.

Atât Trump, cât şi Zelenski au declarat săptămâna trecută că au înregistrat progrese în discuţiile de la Mar-a-Lago.

Însă Putin nu a manifestat prea mult interes în încheierea războiului până când toate obiectivele Rusiei nu vor fi îndeplinite, inclusiv obţinerea controlului asupra întregului teritoriu ucrainean din regiunea industrială cheie Donbas şi impunerea unor restricţii severe asupra dimensiunii armatei ucrainene postbelice şi asupra tipului de armament pe care aceasta îl poate deţine.

