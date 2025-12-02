Întâlnire tensionată la Kremlin: Putin îl primește pe trimisul lui Trump și respinge condițiile europene privind pacea

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, este primit în această seară de Vladimir Putin la Kremlin, pentru a discuta despre pacea în Ucraina.

În condițiile în care Parisul, Berlinul ori Londra se tem de o soluţie favorabilă Rusiei, Vladimir Putin a catalogat drept inacceptabile solicitările europenilor pe care i-a acuzat că ar căuta deliberat conflictul cu Moscova.

„Dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită să lupte chiar acum” - a declarat liderul de la Kremlin.

Putin: ”(Europenii) sunt de partea războiului. Chiar și atunci când încearcă să introducă, chipurile, unele modificări la propunerea lui Trump... Noi nu intenționăm să intrăm într-un război cu Europa, am spus deja asta. Dar dacă Europa vrea să poarte un război cu noi și îl provoacă, noi suntem pregătiți. Fără nicio îndoială”.

Vladimir Puţin a lansat aceste declarații provocatoare în preambul unei noi runde de negocieri pentru pace.

Pe de altă parte, Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să dezvăluie dacă Rusia şi-a modificat în vreun fel „liniile roșii”.



Dmitry Peskov: ”De dragul reușitei acestui proces, în favoarea căruia suntem pe deplin angajați, nu vrem să purtăm negocierile cu megafonul, nu vrem să ținem discuțiile prin media”.

Prin urmare, jurnaliştii pot doar să speculeze şi să elaboreze tot felul de scenarii.

Pare că Witkoff a adus cu sine un soi de aranjament pentru un fel de schimburi teritoriale acceptate de ucraineni. Nu e clar dacă va fi suficient pentru Puţin, care a avut mereu pretenția maximală de a ocupa întreg Donbasul, inclusiv porțiunea pe care încă o controlează ucrainenii. Dar cu siguranță Witkoff nu s-ar fi obosit să vină la Kremlin dacă nu avea de oferit ceva cu potențial de a-i fi pe plac lui Putin.

În mod foarte convenabil, chiar în ajunul întâlnirii lui Putin cu emisarii lui Trump, comandanții militari ruși i-au comunicat președintelui rus, în faţa camerelor de luat vederi, ca forțele armate ale țării au cucerit orașul Pokrovsk.



Valery Gerasimov, general rus: ”Sud-estul și părți din estul orașului Konstantinovka sunt acum sub controlul nostru. Forțele noastre au eliberat orașul Krasnoarmeisk (Pokrovsk)”.



Valery Solodchuk, general rus: ”În prezent, sunt în curs căutări pentru a distruge orice reziduuri ale forțelor inamice care încearcă să se adăpostească în perimetrul orașului”.



Vladimir Putin: ”Toți înțelegem importanța acestor vești. Cucerirea va contribui la atingerea progresivă a obiectivelor vitale stabilite la începutul operațiunii militare speciale”.

Chiar şi exagerat în scopuri de propagandă, avansul trupelor ruse pe front nu face decât să complice tratativele.

Delegaţiile americană şi ucraineana au purtat duminică, în Miami, discuţii lungi şi dificile, dar tot nu au găsit rezolvări pentru principalele dosare.

La întâlnirea avută aseară la palatul Elysee, cu Emanuel Macron, Volodimir Zelenski a confirmat blocajul.



Volodimir Zelenski: ”Subiectul teritoriilor este cel mai complicat. Apoi, în ceea ce privește tema banilor și a reconstrucției, să fiu sincer, deciziile nu sunt deloc ușor de acceptat fără prezența (la discuții) a partenerilor europeni, deoarece banii despre care vorbim se află în Europa. Așa că nu mi se pare corect (să negociezi fără europeni)”.

Emmanuel Macron: ”Suntem în situația în care SUA și-au asumat rolul de mediator, de altfel laud munca echipei americane sub autoritatea președintelui Trump, dar este limpede că toată lumea trebuie să aibă un cuvânt de spus în privința păcii. Ucraina este singura care poate negocia teritoriile. Iar când discutăm de garanțiile de securitate, acestea nu pot fi abordate fără ucraineni, europeni și toți aliații din „coaliția de voință”, din moment ce ei sunt garanții, iar înțelegerile privesc securitatea continentului european”.

Potrivit unor surse citate de presa occidentală, Kievul este descurajat de faptul că administraţia Trump nu acţionează ca aliat de nădejde, ci dintr-o poziţie asumată de mediator neutru intre tabere.

