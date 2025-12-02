Donald Trump a părut să ațipească în repetate rânduri în timpul unei ședințe a Cabinetului. FOTO

02-12-2025 | 22:31
Donald Trump
Președintele Donald Trump a părut să ațipească în timpul unei ședințe-maraton a Cabinetului, surprinzându-i pe oficiali chiar în timp ce aceștia își prezentau realizările.

Ioana Andreescu

Rubio a elogiat politica externă „transformatoare” a lui Trump, în timp ce președintele, așezat lângă el, stătea lăsat pe spate în scaun, cu ochii închiși. Apoi, brusc, s-a mișcat, s-a îndreptat în scaun și s-a uitat către secretarul de stat, potrivit CNN.

Câteva momente mai târziu, ochii președintelui au părut din nou să se închidă, în timp ce Rubio făcea o glumă despre sezonul de playoff din fotbalul universitar. Membrii Cabinetului de la masă au izbucnit în râs. Președintele, impasibil, a ridicat ușor colțul buzelor, cu ochii clipind scurt.

Trump a părut să-și închidă ochii de mai multe ori pe parcursul întâlnirii

Trump a părut să-și închidă ochii de mai multe ori pe parcursul întâlnirii-maraton — inclusiv în timpul discursurilor energice ale secretarului Comerțului, Howard Lutnick, și ale secretarului Muncii, Lori Chavez-DeRemer, care prezenta programele de dezvoltare a forței de muncă.

Ședința Cabinetului a avut loc la scurt timp după ce un articol din New York Times, care analiza programul și aparițiile publice ale lui Trump, a generat noi întrebări despre vârsta și rezistența lui. Președintele a răspuns la acel articol lăudându-și „examenul fizic perfect” și atacând aspectul reporterului.

Sursa: CNN

