Zelenski acuză Rusia că se folosește de negocierile de pace: „Scopul Moscovei este doar de a slăbi sancţiunile ocidentalilor”

Emisarul special al Casei Albe și ginerele lui Donald Trump au fost primiți, marți seară, de Vladimir Putin, la Kremlin, pentru a discuta despre pace în Ucraina.

Întâlnirea a durat mai bine de patru ore. Iar la final, consilierul lui Putin a catalogat discuțiile drept constructive. „Dar rezolvarea crizei din Ucraina este încă departe”, a subliniat acesta.

În schimb, liderul de la Kremlin lansează din nou acuzații la adresa europenilor și vine cu amenințări. „Dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită să lupte, chiar acum”, a spus președintele rus.

Cu puțin timp înainte de întâlnirea cu delegația americană, la Moscova, Vladimir Putin a lansat din nou atacuri la adresa europenilor.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „(Europenii) sunt de partea războiului. Chiar și atunci când încearcă să introducă, chipurile, unele modificări la propunerea lui Trump, este clar ce fac. Toate aceste modificări vizează un singur lucru - blocarea completă a întregului proces de pace. Noi nu intenționăm să intrăm într-un război cu Europa, am spus deja asta. Dar dacă Europa vrea să poarte un război cu noi și îl provoacă, noi suntem pregătiți”.

Totodată, liderul de la Kremlin a amenințat Ucraina cu represalii drastice, dacă atacurile cu drone asupra tancurilor petroliere rusești din Marea Neagră vor continua.

Vladimir Putin: „Vom extinde gama unor astfel de atacuri asupra instalațiilor portuare și asupra navelor care intră în porturile ucrainene. Iar cea mai radicală opțiune este izolarea Ucrainei de mare. Astfel ar fi imposibil ca Ucraina să se mai angajeze în acte de piraterie (maritimă)”.

După o plimbare prin Piața Roșie, emisarul american Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au fost primiți la întâlnirea cu Putin.

Întâlnirea dintre oficialii americani și ruși s-a întins pe multe ore, până în noapte.

Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin: „Conversația a fost foarte utilă, constructivă și extrem de substanțială, de altfel, a durat nu cinci minute, ci cinci ore. Acest lucru ne-a permis să discutăm pe larg perspectivele unor eforturi comune suplimentare menite să ducă la o soluționare pașnică, pe termen lung, a crizei ucrainene”.

Totuși, deocamdată nu există o variantă de compromis, a mai adăugat Ușakov. Și, la fel ca după întâlnirea dintre delegațiile Ucrainei și Statelor Unite din weekend, părțile au ales să nu dea detalii legate de discuții.

Între timp, aflat în vizită la Dublin, în Irlanda, președintele ucrainean acuză Rusia că se folosește de negocierile de pace. „Scopul Moscovei este doar de a slăbi sancţiunile ocidentalilor”, spune Zelenski.

Volodimir Zelenki, președintele Ucrainei: „Se poartă multe discuții, dar avem nevoie de rezultate. Oamenii poporului nostru mor în fiecare zi. Cu tot respectul cuvenit pentru toate națiunile lumii, cele care ne ajută și cele care, din păcate, nu ne ajută - ucrainenii sunt cei care mor în continuare. Dialogurile pot continua, dar avem nevoie și de rezultate. Putem fie să pălăvrăgim sau să facem tot posibilul pentru a aduce sfârșitul războiului mai aproape. Sunt gata să primesc toate semnalele, sunt gata să mă întâlnesc cu președintele Trump”.

