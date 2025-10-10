Elevul care a lovit un profesor de 72 de ani într-o sală de clasă din Târgovişte a fost arestat preventiv

10-10-2025 | 21:46
Elevul de clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Târgovişte, care a agresat fizic un cadru didactic într-o sală de clasă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Mihaela Ivăncică

''Pe parcursul zilei de astăzi, 10 octombrie, tânărul de 15 ani, reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile'', a anunţat IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

"Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie, în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor în vârstă de 72 de ani, iar, pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta. Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale", preciza IPJ Dâmboviţa.

Sursa: Agerpres

