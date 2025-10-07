Un oficial japonez a fost arestat la coborârea din avion la Paris din cauza a ce se uitase pe laptop în timpul zborului

07-10-2025 | 16:08
avion paris
Shutterstock

Un responsabil al Federaţiei japoneze de fotbal a fost arestat pe un aeroport din Paris şi condamnat în Franţa la o pedeapsă cu suspendare de 18 luni după ce a vizionat pornografie infantilă la bordul unui avion, a anunţat marţi o sursă judiciară.

 

"Faptele au fost descoperite de echipajul de zbor al avionului, care a dat alarma după ce a observat că bărbatul condamnat viziona imagini cu pornografie infantilă în avion", a declarat pentru AFP parchetul de pe lângă tribunalul din Bobigny, lângă Paris.

Masanaga Kageyama, directorul tehnic al Federaţiei japoneze de fotbal (JFA), a fost arestat în timpul unei escale pe aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle. Acesta călătorea din Japonia în Chile, potrivit ziarului Le Parisien.

Tribunalul din Bobigny l-a condamnat luni la 18 luni de închisoare cu suspendare şi o amendă de 5.000 de euro pentru importul, deţinerea, înregistrarea sau fixarea de imagini pornografice ale unei minore sub 15 ani.

Pedeapsa sa include o interdicţie de 10 ani de a se angaja în orice activitate legată de minori. De asemenea, i se interzice intrarea pe teritoriul francez pentru acelaşi număr de ani. Franţa l-a inclus şi în registrul judiciar al infractorilor sexuali.

Acest oficial al JFA este responsabil pentru implementarea măsurilor de întărire a echipelor de fotbal ale Japoniei, inclusiv a echipei naţionale, precum şi pentru instruirea antrenorilor şi educarea tinerilor jucători.

El însuşi a fost fotbalist profesionist în J-League şi antrenor al mai multor cluburi din acest campionat. De asemenea, a fost managerul echipelor U-20, U-19 şi U-18 ale Japoniei.

Potrivit cotidianului Le Parisien, însoţitoarele de bord l-au surprins vizionând pornografie infantilă pe laptopul său la clasa business a unui zbor Air France. El a susţinut că este vorba de un demers artistic şi a asigurat că fotografiile au fost generate de inteligenţa artificială.

Jurnalista de la Le Parisien prezentă la audiere de luni a relatat că, în instanţă, bărbatul în vârstă de 58 de ani a recunoscut faptele şi şi-a exprimat ruşinea, spunând în acelaşi timp că nu ştia că acest lucru este interzis în Franţa.

Arestat joi la coborârea din avion, Kageyama a fost plasat în custodia poliţiei şi apoi în arest preventiv în weekend, până la apariţia sa în instanţă luni. După ce a fost condamnat, el a fost eliberat.

Student la Teologie din Cluj, trimis în judecată pentru posesie de materiale pornografice cu minori

Sursa: Agerpres

