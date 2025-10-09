Copii morți după ce au luat sirop de tuse. Proprietarul companiei din India care l-a produs a fost arestat

09-10-2025 | 13:29
Sirop de tuse
Getty Images

Poliţia indiană l-a arestat pe proprietarul companiei Sresan Pharmaceutical Manufacturer, producătoarea siropului de tuse legat de moartea a cel puţin 17 copii în statul Madhya Pradesh, a transmis Reuters.

autor
Claudia Alionescu

Copiii, toţi cu vârsta sub cinci ani, au murit în ultima lună după ce au consumat medicamente pentru tuse care conţineau dietilenglicol toxic în cantităţi de aproape 500 de ori mai mari decât limita admisă.

Toate decesele au fost legate de siropul 'Coldrif' al Sresan Pharma, care a fost interzis în mai multe părţi ale Indiei după ce un test a confirmat prezenţa substanţei chimice joia trecută.

S. Ranganathan, proprietarul companiei care a fabricat siropul, cu sediul în statul Tamil Nadu, a fost arestat miercuri la Chennai şi va fi adus în faţa instanţei, a declarat un ofiţer de poliţie superior.

După apariţia sa în instanţă, Ranganathan va fi mutat din statul său natal în oraşul Chhindhwara din Madhya Pradesh, a declarat pentru Reuters Ajay Pandey, reprezentantul poliţiei din Chhindhwara.

Conform legii, producătorii de medicamente din India trebuie să testeze fiecare lot de materii prime şi produsul final.

Exporturile de sirop de tuse necesită un nivel suplimentar de teste în laboratoare autorizate de guvern începând cu 2023, după ce moartea a peste 10 copii în Gambia, Uzbekistan şi Camerun a fost legată de siropurile indiene.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat, de asemenea, că acest caz recent evidenţiază o "lacună de reglementare" în procesul de verificare a medicamentelor vândute pe plan intern din India şi a avertizat că unele exporturi ar fi putut avea loc neoficial.

Alte două siropuri conțineau substanța toxică

Autorităţile indiene au cerut, de asemenea, săptămâna aceasta oamenilor să evite alte două siropuri vândute local, Respifresh şi RELIFE, fabricate de Shape Pharma şi Rednex Pharmaceuticals, cu sediul în statul Gujarat, după ce testele au descoperit că şi acestea conţineau aceeaşi substanţă chimică toxică. Shape şi Rednex nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Cunoscută drept "farmacia lumii", India este al treilea cel mai mare producător de medicamente din lume ca volum, după SUA şi China.

India furnizează 40% din medicamentele generice utilizate în SUA şi peste 90% din totalul medicamentelor din multe naţiuni africane.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 09-10-2025 13:28

