Noi declarații șocante ale elevului care a amenințat cu atacuri armate în școli. Cere să fie eliberat și face o promisiune

Ies la iveală detalii șocante în cazul elevului din București, arestat după ce a trimis 1.000 de mailuri în care vorbea despre masacrarea unor elevi și profesori.

Adolescentul ar fi fascinat de atentate și ucigași în serie, iar gestul său ar fi fost inspirat de un sângeros atac armat, din Statele Unite, soldat cu 26 de morți. El susține acum că a vrut să se amuze și le-a cerut judecătorilor instanței supreme să îi permită să se întoarcă lângă părinți.

Acuzat de amenințare în scop terorist, adolescentul român născut în Canada acum 17 ani i-a îngrozit și pe judecători. Două zile la rând, ar fi trimis, prin intermediul unei fete de 14 ani pe care a cunoscut-o pe Tiktok, 996 de mesaje de amenințare cu atacuri armate.

Ce a declarat avocatul elevului

S-ar fi inspirat dintr-o tragedie petrecută în 2012 la o școală din statul american Connecticut, unde un tânăr de 20 de ani a ucis cu arma mamei sale 20 de elevi și 6 profesori, apoi s-a sinucis.

Alin Florin Radu, avocatul elevului: „În opinia noastră, acțiunile nu sunt motivate ideologic, politic sau religios. Practic fapta nu este prevăzută de legea penală. Ea poate fi, în opinia noastra, considerată o alarmare care este sancționată contravențional. Sperăm să fie efectuată o expertiză psihiatrică și în acest dosar, însă din cunoștințele noastre nu are anumite afecțiuni care pot reprezenta un pericol public pentru ordinea publică.”

Tânărul le-a spus anchetatorilor că a făcut totul din amuzament. Și a promis că dacă va fi lăsat acasă, lângă părinții săi, nu va mai pune mâna pe niciun dispozitiv electronic. Acum câțiva ani, a încălcat o promisiune similară și ar fi intrat pe internet cu ajutorul televizorului inteligent.

„Prin transmiterea acestor mesaje am urmărit să obțin atenție, în sensul că doream ca știrea referitoare la amenințarea trimisă să apară la televizor”, a spus elevul.

Părinții i-au fost alături în sala de judecată așa cum au procedat si la începutul anului, atunci când FBI-ul îl căuta pentru că a semănat panica și în școlile și sinagogile din Statele Unite, prin sute de alte mesaje de amenințare.

Corespondent Știrile ProTV: „Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța care în urmă cu doar câteva luni îl salva pe adolescent și refuza extrădarea lui în Statele Unite ale Americii unde risca pedeapsa detențiunii pe viață, a luat acum o decizie diametral opusă. Câtă vreme îl consideră un pericol major și un risc pentru societate, judecătorii instanței supreme i-au respins contestația la arestarea preventivă și au stabilit că, cel puțin deocamdată, locului elevului este în spatele gratiilor, în arestul Poliției.”

