Toate datele arată că a premeditat fapta, prezentându-se la şcoală, în ziua atacului, cu o cască de tip militar, cu o cagulă, mănuşi şi cu un briceag. În baia în care s-a echipat înainte de atac, anchetatorii au găsit mesaje în limba engleză şi „însemne extremiste, legionar-extremiste, de extremă dreaptă”. Procurorii au constatat că nu regretă fapta şi nici nu pare a avea remuşcări, scrie news.ro.

„La data de 19 octombrie 2026, în jurul orelor 8.00 - 8.30, un minor în vârstă de 13 ani, elev în clasa a VII-a la unitatea de învăţământ gimnazial din municipiul Bistriţa, s-a deplasat la şcoală, având asupra sa, mai precis în rucsacul şcolar, o cască tip militar, o cagulă şi mănuşi, precum şi un cuţit tip briceag. S-a deplasat cu intenţia de a agresa fizic un elev din clasa a VI-a care se afla la aceeaşi unitate de învăţământ cu agresorul, motivat de faptul că îl considera indian, cel mai probabil datorită culorii mai închise a tenului”, a declarat, marţi, prim-procurorul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Adrian Briciu.

Potrivit acestuia, elevul a intrat în baie, unde s-a echipat, şi apoi s-a deplasat la uşa sălii de clasă în care învăţa elevul vizat. A fost întâmpinat de profesoară, pe care a atacat-o şi a lovit-o de mai multe ori, agresiunea încetând doar când un alt elev a sărit în ajutor.

„Agresorul a reuşit să intre în sala de clasă, s-a îndreptat spre elevul vizat, iar înainte de a ajunge la acesta s-a interpus un alt elev, care a intervenit în ajutorul elevului vizat, moment în care pe acel elev care a intervenit în ajutor l-a lovit cu cuţitul în zona capului. În aceeaşi împrejurare, agresorul a reuşit să lovească cu cuţitul şi pe elevul vizat în zona spatelui, cauzându-i o leziune superficială”, a mai declarat procurorul.

Adrian Briciu a precizat că fapta a fost premeditată, „având în vedere că s-a pregătit de acasă cu acea mască, cu mănuşi şi cască”.

Mesaje extremiste, descoperite în baie

„Cu ocazia cercetării la faţa locului, s-au găsit în baie mesaje scrise în limba engleză, pe faianţă şi pe bazinul de la vasul de toaletă, precum şi anumite însemne extremiste, legionar-extremiste, de extremă dreaptă”, a mai precizat procurorul.

Acesta a explicat că agresorul „nu a fost perceput ca o persoană care avea remuşcări”.

„Nu s-a manifestat în sensul că ar regreta fapta. Nu părea o persoană afectată, nu ştiu în ce măsură conştientizează”, a mai declarat Adrian Briciu.

Acesta a reiterat ideea că adolescentul nu răspunde penal.

„Din punct de vedere penal, nu se pot lua măsuri, deoarece nu răspunde penal şi măsurile care se iau exced competenţei noastre, ca să spun aşa. Ele pot fi luate de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, măsuri de supraveghere specializată”, a mai afirmat sursa citată.

Elevul nu a putut fi audiat până în prezent, dar nici părinţii săi. Tatăl nu este în ţară, iar mama este cu el la spital în Cluj.