„Cred că trebuie să abordăm, dar aceasta nu este o chestiune care să ţină de Ministerul Justiţiei sau doar de Ministerul Justiţiei, problema accesului la reţelele sociale, unde tinerii sunt expuşi unor conţinuturi diverse, unele foarte nocive, foarte vătămătoare, fără o cenzură în momentul de faţă. Eu sunt un om care pledează pentru libertatea de exprimare, pentru libertatea de schimb de idei, de acces la informaţii, dar în acelaşi timp, tinerii trebuie să fie ghidaţi, pentru că, mai ales minorii, nu au discernământ (...) la vârste foarte mici. (...) Trebuie să facem consultări, trebuie să implicăm în această chestiune specialiştii - psihologii, profesorii, cei din mediul judiciar - şi să tragem o concluzie bazată pe elemente ştiinţifice”, a declarat Radu Marinescu la Parlament, relatează Agerpres.

De asemenea, el a punctat că este nevoie, din perspectiva Ministerului Justiţiei, de consolidarea elementului de educaţie juridică.

„Problema cred eu că este una de anvergură şi nu unidisciplinară sau unidirecţională. Avem nevoie în momentul de faţă de educaţie, de prevenţie, pentru că eu, care reprezint justiţia, vă pot spune că, în momentul în care mecanismul judiciar intră în funcţiune, un rău s-a produs. Penalul (...) este tratat în doctrină, în jurisprudenţă ca (...) elementul care intervine în final, după ce alte forme au eşuat. Noi nu trebuie să eşuăm şi ce putem face noi, din perspectiva Ministerului Justiţiei, e să consolidăm elementul de educaţie juridică. Se face în momentul de faţă de către minister, de către CSM, de către partenerii noştri, cum ar fi UNBR. Îl vom consolida, pentru că a-i învăţa pe tineri care sunt limitele unui comportament, care sunt riscurile şi consecinţele este un mijloc de prevenţie”, a subliniat Marinescu.

Luni, un elev de 13 ani de la Şcoala gimnazială ”Ştefan cel Mare” din Bistriţa a atacat cu un cuţit o profesoară şi a rănit un băiat de 12 ani. El avea pe cap, în timpul atacului, o cagulă şi o cască.

Profesoara rănită, în vârstă de 28 de ani, a fost operată şi va rămâne internată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, în secţia de chirurgie generală.

Elevul de 12 ani, care a fost de asemenea rănit, a primit îngrijiri medicale la UPU şi a fost externat cu recomandări medicale.

În ceea ce îl priveşte pe atacatorul de 13 ani, acesta a fost transferat, însoţit de poliţişti, la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.