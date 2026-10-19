Ministrul propus la Interne, Marian Neacşu, a declarat luni, despre cazul elevului din Bistriţa care a atacat o profesoară cu un cuţit, că a fost informat că acel tânăr are o abordare extrem de negativistă în ceea ce priveşte imigraţia şi că bănuieşte că modelul francez şi ce a văzut la televizor a fost un factor de influenţă, scrie News.ro.

„Colegii de la Ministerul Afacerilor Interne m-au informat despre această situaţie şi anticipam că va fi unul dintre subiectele pe care probabil urmau şi colegii din comisiile reunite să le ridice. Am aflat sau am fost informat despre faptul că acel tânăr are o abordare extrem de negativistă în ceea ce priveşte imigraţia, bănuiesc că modelul francez din aceste perioade sau ce vede la televizor a fost un factor de influenţă şi avea ceva împotriva imigranţilor”, a spus Marian Neacşu, după audierea din comisii.

Ministrul propus la Interne a arătat că „violenţa în şcoli este unul dintre lucrurile care îl preocupă”.

„Nu avem în momentul ăsta atribuţii extrem de bine determinate referitor la acest aspect şi cu siguranţă că va fi una dintre preocupări”, a subliniat Marian Neacşu.

Neacşu a mai afirmat că a văzut mesaje împotriva oamenilor care vin să lucreze la noi în ţară din alte ţări, inclusiv din partea unor parlamentari.

Viitorul ministru de Interne amintește instigarea AUR împotriva migranților

„Aş face referire aici la o parte dintre parlamentarii AUR care se opuneau, ne aducem aminte, fenomenului persoanelor care livrează mâncare. Politica de imigraţie este extrem de problematică şi a fost o preocupare pentru noi cu atât mai mult acum de când suntem membri ai spaţiului Schengen, dar, în acelaşi timp, necesarul de forţă de muncă care nu poate să fie acoperit din resursă internă pentru economia românească reprezintă în egală măsură un deziderat. Evident că trebuie să găsim o cale de echilibru”, a subliniat Marian Neacşu.

Un elev de clasa a VII-a din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţă, o profesoară şi un alt elev. El a fost imobilizat şi ulterior a fost transportat la Psihiatrie în Cluj-Napoca.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le-au acordat primele îngrijiri medicale, acestea fiind ulterior transportate la UPU SMURD Bistriţa.

Profesoara a fost operată, iar elevul nu a rămas internat. Mai mulţi elevi au avut stări de panică şi agitaţie, motiv pentru care ISU Bistriţa a alocat suplimentar o autospecială pentru victime multiple.