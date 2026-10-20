Potrivit celor de la Inspectoratul Școlar, băiatul ar fi manifestat tendințe de radicalizare, iar ținta lui era un coleg de altă religie.

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Potrivit celor de la inspectoratul școlar, elevul ar fi manifestat tendințe de radicalizare, iar ținta lui era un copil de altă religie.

Era 8:38 dimineață, iar în școală se aflau inclusiv elevi din clasa pregătitoare. În loc să fie la cursuri, elevul de 13 ani a bătut de două ori la ușa unei clase de-a VI-a.

Când profesoara de matematică a ieșit, a atacat-o cu cuțitul. Între cei doi s-a dat o luptă. Un alt elev care a intervenit a fost și el rănit cu cuțitul.

În timp ce profesoara rănită căuta ajutor, atacatorul a intrat în clasă. În primă fază, copiii s-au refugiat în spatele clasei, apoi cei mai mulți au fugit pe hol speriați. Atacatorul l-a fugărit pe cel pe care voia să-l rănească, dar au intervenit colegii lui. Unul dintre ei a fost atins ușor în timpul luptei, iar alți doi au sărit pe atacator cu scaunele.

Totul s-a întâmplat la etajul al treilea, unde într-un final a ajuns și paznicul școlii care, împreună cu un profesor de sport, l-a imobilizat pe agresor.

George Morar, paznicul școlii: „Am luat cu profesorul de sport cuțitul tip briceag, l-am imobilizat și l-am luat deoparte din clasă".

Ionuț Rațiu, profesor de sport: „Am despărțit copilul care era implicat în incident, avea cuțit, o brișcă, ceva".

Sunați de copii, părinții au venit într-un suflet la școală.

Mamă: „M-a sunat fiica mea disperată, a intrat un copil cu cuțitul - asta mi-a spus și că îi e foarte frică".

Mamă: „Avea fața acoperită, nu știe fetița, că nu l-a văzut. A intrat de afară, nu era coleg cu fiica".

Profesoară: „Liniștiți-vă, copiii sunt în clasă și sunt bine toți!".

Înainte de atac, agresorul a postat pe o rețea de socializare un selfie făcut în baia școlii în care purta cască, cagulă, mănuși și avea în mână un cuțit. În postări a scris că s-a pregătit pentru acest moment timp de 8 luni și că „ei nu au idee cât de periculos sunt".

Tată: „Am înțeles de la un copil că a venit pregătit cu cagulă, cască de motociclist și cuțitul în mână".

Elevul agresor ar fi fost victima bullyingului

Tată: „Este o școală cu prestigiu, putea să nenorocească o clasă întreagă".

Potrivit inspectoratului școlar, ținta elevului agresiv era un elev cu un an mai mic.

Vasile Șteopoaie, inspector școlar general ISJ Bistrița Năsăud: „Se pare că copilul are ceva tendințe de radicalizare. S-a dus să îl caute pe cel din clasa a VI-a care spunea el că e de altă religie, luat în plasament".

Claudia Feldrihan, directoarea școlii: „Copilul a venit prin transfer în clasa pregătitoare 2019 din Spania. Nu a mai avut până în acest moment nicio manifestare care să ne facă să credem că ar putea face ce a făcut astăzi".

Bunicul agresorului spune că băiatul era victima bullyingului.

„Bunicul: El nu făcea nimic, sau îi puneau piedică, sau îl agresau, era victima bullyingului. Părinții s-au dus la profesoare încă dinainte de clasa a IV-a. El se echipa și cu bicicletă și cu genunchiere, cagule, cască.

Reporter: Dar n-ați văzut că le duce la școală?

Bunicul: Nu. Și eu l-am dus și era cu același ghiozdan".

Portretul elevului agresor

Profesoara și elevul răniți au fost transportați la spital. Femeia de 28 de ani a fost rănită la față și torace.

Camelia Strugari, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița: „Pacienta a fost investigată la UPU și apoi a intrat în sala de operație. Minorul în vârstă de 12 ani a fost stabilizat și ulterior externat".

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

Corespondent ProTV: „După atacul violent de la această școală din Bistrița, cursurile au fost astăzi suspendate. Elevul violent a fost dus la audieri împreună cu părinții lui. Totodată el a fost evaluat medical și ulterior transferat la Cluj, unde va fi supus unei expertize psihiatrice. Specialiștii cu care am stat astăzi de vorbă spun că e foarte posibil să avem de-a face cu un caz de contaminare ideologică sau psiho-emoțională. De altfel, cazul a intrat și în atenția procurorilor DIICOT, care fac și ei verificări. Elevul avea rezultate bune la învățătură și nu există date că ar mai fi avut până acum postări care să sugereze activități ilegale sau violente”.

Cum nu a împlinit 14 ani, el nu poate fi cercetat penal, însă autoritățile pot cere evaluarea și monitorizarea psihologică.

Elevii care au fost martorii scenelor violente au avut nevoie de asistență medicală pentru că au suferit atacuri de panică. Ei vor fi consiliați psihologic.