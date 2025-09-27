Demiteri la DSP Iași și la Spitalul de Pediatrie, după moartea a șase copii. Managerul interimar: ”Îmi pare rău”

După amenzi, au urmat demiteri în cazul celor șase copii morți în Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași.

Ministrul Sănătății a cerut schimbarea managerului și a demis conducerea Direcției de Sănătate Publică. În cazul în care verificările Corpului de Control arată că a fost vorba despre neglijență în serviciu, toate datele vor fi predate Parchetului General.

Mai bine de trei ore au durat discuțiile dintre ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și conducerea Spitalului de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacție atât din partea Direcției de Sănătate Publică, cât și din partea spitalului. S-a reacționat mult prea târziu. Motiv pentru care solicit schimbarea din funcție a managerului unității sanitare, iar eu voi demite fără explicație și fără discuție conducerea Direcției de Sănătate Publică din județul Iași”.

Emanuel Ungureanu, membru în comisia de sănătate a Camerei Deputaților: „La această oră nu se știe sursa. Dacă a fost luată de pe suprafețe, de pe mâna asistentelor, despre care unii aparținători spuneau că făceau manopere la copii fără mănuși. De la spital, de la DSP, nu știm nimic, decât că au murit. Doamna manager se jura că fiecare pacient care a intrat în acest spital a făcut ceea ce înseamnă screening”.

Rezultatele anchetei făcute de Corpul de Control, în cazul copiilor infectați cu bacteria „serratia marcescens” în secția de Terapie Intensivă a spitalului, sunt așteptate, cel mai devreme, săptămâna viitoare. Dacă oficialii vor stabili că este vorba despre neglijență în serviciu, rapoartele vor fi trimise la Parchetul General, a precizat ministrul.

Actualul manager ocupă funcția interimară. Înainte era director medical și purtător de cuvânt al unității medicale.

Reporter: „Vă reproșați ceva, vă pare rău de ceva, regretați ceva?”

Cătălina Ionescu, managerul interimar al Spitalului de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași: „Îmi pare rău că acei copii au murit. Abaterile pe care noi poate le-am făcut am încercat întotdeauna să le corectăm, pentru că realizăm că în fiecare zi apar lucruri noi, care impun o procedură, o reglementare”.

Până acum, niciuna dintre familiile celor șase copii decedați nu a făcut plângere. În schimb, rudele unei fetițe infectate cu o altă bacterie, klebsiella, și care, la fel, a murit în aceeași secție de terapie intensivă, au făcut o sesizare la Direcția de Sănătate Publică.

Copila s-a născut prematur în luna mai, în maternitatea „Cuza Vodă”, și a fost externată după zece zile de spitalizare, cu o stare bună, conform actelor medicale. Două zile mai târziu a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Iași.

Maria Voica, mătușa bebelușului mort: „După câteva zile de internare, copilul a fost dus la terapie intensivă. După câteva zile, starea bebelușului nu a fost favorabilă, s-au prelevat alte analize și i-a ieșit klebsiella virus care, la internare, nu era prezent”.

Reporter: „Medicii au explicat în vreun fel de ce a luat această bacterie bebelușul, au explicat părinților că a murit din cauza acestei bacterii?”

Maria Voica, mătușa bebelușului mort: „Au spus că a luat virusul, bacteria klebsiella, dar nu se știe de unde”.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Iași, în primele șase luni ale anului, în unitatea medicală au fost raportate 12 cazuri de infecție cu bacteria klebsiella. În iulie, au mai fost încă trei cazuri, între care un băiat de doi ani, care a murit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













