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Vecinii au fost cei care au sunat la 112, iar pompierii au intervenit cu trei autospeciale și au stins flăcările.

Pentru copil nu s-a mai putut face, însă, nimic. Din primele date, s-ar fi aflat în locuință împreună cu bunica, în timp ce părinții erau într-o altă clădire, din aceeași gospodărie.

Incendiul ar fi pornit de la soba din cameră, însă această ipoteză urmează să fie verificată de anchetatori. Între timp, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.