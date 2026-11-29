Generează rezumat cu AI

Utilajele de deszăpezire au acționat toată noaptea pe mai multe drumuri din țară. Unii șoferi au derapat pe șoselele acoperite de zăpadă sau polei.

Pe litoral, furtuna a dus la închiderea tuturor porturilor. În larg, valurile au 4 metri.

Vântul a doborât copaci în Capitală

Deși ninsoarea s-a oprit, vântul a suflat ca turbat toată noaptea în București. Peste tot în oraș a frânt copaci pe care i-a azvârlit în drum sau peste mașini. În sectorul 4, de exemplu, două autoturisme - parcate în fața unui bloc - au fost avariate de un arbore înalt, care s-a prăbușit peste ele. Pompierii au intervenit.

Bărbat: „M-au sunat vecinii: «Dom'ne, vedeți că v-a căzut un pom pe mașină». E spartă luneta din spate, capota, aripa.”

Cum temperaturile au scăzut sub pragul înghețului, pe unele străzi s-a format polei. Cei care s-au încumetat să iasă din case s-au ținut cu greu pe picioare.

Femeie: „Dacă stai pe loc, se simte frigul.”

Bărbat: „Excepțional de frig, dar sunt OK, sunt îmbrăcat bine.”

Corespondent PROTV: „Aerul este tăios și asta pentru că vântul suflă cu putere din toate direcțiile și amplifică senzația de frig. În acest moment sunt -2 grade, dar temperatura resimțită este de -13 grade Celsius.”

Șoferii au întâmpinat dificultăți pe șosele

Șoferii au circulat cu multă atenție.

Șofer: „Foarte greu, e foarte frig.”

Reporter: „Ați avut curaj să ieșiți din mașină?”

Șofer: „Un pic, ca să completăm lichidul de parbriz.”

Utilajele de deszăpezire au ieșit pe străzi și au împrăștiat material antiderapant.

Ionuț Chirilă, coordonator flotă de utilaje de deszăpezire: „Se alunecă destul de tare și în acest moment acoperim tot sectorul, inclusiv străzile mici, dintre blocuri, cu material antiderapant.”

De altfel, echipajele au fost la datorie pe toate drumurile importante din mai multe județe ale țării.

Un exemplu este Drumul Expres Craiova-Pitești, unde a nins puternic. Acolo, un camion a derapat și a blocat pentru scurt timp circulația.

Pe DN 2A, în județul Constanța, o cameră de bord a surprins un alt vehicul care a derapat pe șoseaua acoperită cu zăpadă și a intrat în parapet. Și vântul a făcut probleme în județ.

În localitatea Valu lui Traian, bariera de la o trecere la nivel cu calea ferată a fost îndoită de rafalele puternice. Echipele CFR au intervenit. Iar în două cazuri, șoferii s-au lovit cu mașinile de copacii căzuți pe carosabil. Din fericire, nu au fost victime.

Furtuna a închis porturile de la Marea Neagră

De altfel, la mare, toată ziua de ieri a fost mohorâtă.

Corespondent PROTV: „Pe litoral, vântul suflă cu putere, la rafală cu peste 70 de km pe oră. Marea este agitată și înalță valuri mari în larg, chiar și de patru metri înălțime. Toate porturile de la Marea Neagră au fost închise. Nu intră și nu iese nicio navă.”

Câțiva curioși au mers totuși pe Faleza Cazinoului ca să facă poze.

Femeie: „Îmi place foarte mult când sunt valuri și este foarte frig. Iubesc frigul. Este foarte frumos, îmi place că nu este nici aglomerat, îmi plac valurile. Agitată și este foarte frumoasă. Așa îmi place marea.”

Între timp, în Bucegi, pe platoul care duce spre Babele, mai mulți turiști au avut nevoie de ajutorul jandarmilor.

La peste 1.500 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, zăpada are 10 cm și este risc de avalanșă de gradul doi.

În Galați, șoferii și-au găsit mașinile acoperite cu un strat subțire de zăpadă.

Bărbat: „E bine că ninge, de asta-i iarna. Ne dorim să ningă, nu?”

Bărbat: „Nu a înghețat, nu s-a întărit și încercăm să căpătăm experiență pentru toată iarna asta, că se aude că va fi o iarnă mai friguroasă.”

Sâmbătă, în Bacău, orașul era alb. Pe drumurile județene și naționale s-a circulat în condiții de iarnă, dar a fost împrăștiat material antiderapant.

Cei care au amânat schimbarea anvelopelor de vară au mers glonț la vulcanizare. În acest loc, de exemplu, așteptau la coadă 15 mașini.

Meteorologii au emis coduri galbene de vreme rea

Meteorologii au emis două coduri galbene de ninsori viscolite și vânt puternic. Atenționarea de vânt puternic va rămâne în vigoare până diseară.

Corespondent PROTV: „În Capitală, ninsoarea s-a oprit de aseară, însă vântul suflă în continuare cu putere, iar pe alocuri rafalele ating chiar și 70 de kilometri pe oră, asemenea unui ciclon tropical. Acum sunt -4 grade Celsius, dar temperatura resimțită este de -14, ceea ce înseamnă că este ger.

În București, pe străzi s-a format un strat de polei, iar, după cum puteți vedea, în această intersecție din sectorul 2 al Capitalei, vă arată chiar acum colegul meu, se circulă în condiții de iarnă, șoferii conduc cu mare atenție.

Până acum o oră a fost în vigoare o avertizare nowcasting de cod galben de ghețuș pentru mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv în Capitală.

Totuși, traficul va fi mai redus, mai ales că vacanța de 1 Decembrie deja a început, iar mulți au plecat din oraș.

De luni, vremea va fi în continuare rece, dar vântul se va mai ameliora pe alocuri. Așadar, chiar dacă mai sunt două zile până începe iarna, aceasta și-a intrat deja în drepturi în mare parte din țară.”

Bilanțul intervențiilor ISU București-Ilfov

În intervalul 28 noiembrie, ora 18:00 – 29 noiembrie, ora 06:00, pompierii ISU București-Ilfov au gestionat 128 de intervenții generate de efectele fenomenelor meteorologice, dintre care 108 în municipiul București și 20 în județul Ilfov.

În municipiul București, echipajele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea a 74 de copaci căzuți pe carosabil sau peste autoturisme, a 5 panouri publicitare și a 29 de elemente de construcție desprinse. În urma acestor evenimente, 53 de autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, intervențiile au vizat îndepărtarea a 11 copaci, a 4 elemente de construcție și a 2 panouri publicitare, precum și gestionarea a 3 situații în care au fost afectați stâlpi de electricitate. În urma evenimentelor, 4 autoturisme au fost avariate.

Pompierii intervin în continuare în mai multe zone

Pompierii intervin în continuare pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de pe blocuri și a unor copaci care prezintă pericol de cădere, în următoarele locații: strada Sachelarie Visarion, unde s-a desprins un element de construcție de pe un bloc; strada Stejarului, unde a fost semnalat un alt element de construcție desprins de pe un bloc; Aleea Zânelor, unde un copac este înclinat și prezintă pericol de cădere pe fațada unui bloc; strada Reșița, unde un copac înclinat prezintă pericol de cădere peste autoturisme și fațada unui bloc.

Echipajele ISU București-Ilfov rămân mobilizate pentru gestionarea tuturor situațiilor de urgență și înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice.

ISU recomandă prudență în condiții de vânt puternic

Având în vedere atenționările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie privind intensificări ale vântului, reprezentanții ISU recomandă respectarea următoarelor măsuri preventive: evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcțiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi ușor dislocate, precum și a imobilelor aflate în construcție; sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime; nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.

Echipa: Claudia Nițoi, Iulia Cîțulete, Marius Grama, Marilena Iordache, Nicu Avram, Daniel Moldovan, Yvette Mîrza, Gigi Ciuncanu, Natașa Paraschiv