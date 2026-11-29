Mii de credincioși au înfruntat gerul la pelerinajele din Galați și Prislop. „Să fie pace și liniște în țară”
La Galați, continuă pelerinajul dedicat Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României. Credincioșii au înfruntat frigul și au așteptat cu răbdare să se închine.
Sursa: ProTV
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Mii de oameni au asistat sâmbătă și la slujba ținută la Mănăstirea Prislop pentru Sfântul Arsenie Boca, sărbătorit în fiecare an pe 28 noiembrie.
La Catedrala Arhiepiscopală din Galați vin, în aceste zile, pelerini din toată țara. Vremea rea îi pune însă la mare încercare.
Femeie: „Să fim mai buni, să fim mai iertători. Să iubim mai mult. Să fie pace și liniște în țară.”
Corespondent PROTV: „În ciuda vremii severe, aici, la coada la moaște au fost în permanență câteva sute de oameni care s-au îmbărbătat cu rugăciuni, în primul rând, dar și cu gustări și ceaiuri calde.”
Mii de oameni din toată țara au înfruntat sâmbătă temperaturile scăzute și au participat, la Mănăstirea Prislop, la slujba ținută pentru Sfântul Arsenie Boca.
Credincioșii s-au așezat apoi la rând și au așteptat să se închine la mormântul celui supranumit Sfântul Ardealului.
Arsenie Boca a fost canonizat în 2024 și este sărbătorit anual pe 28 noiembrie.
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