TIR cu milioane de absorbante a dispărut misterios. Șoferul este, de asemenea, de negăsit
Se face anchetă în cazul unui TIR încărcat cu aproape un milion de absorbante, care a dispărut misterios.
Sursa: ProTV
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Transportul a plecat din Cehia și trebuia să ajungă în țară acum 5 zile. Cum livrarea nu a avut loc, iar șoferul este de negăsit, s-a depus plângere la poliție.
Compania care deține marfa vorbește despre o posibilă schemă de fraudă bazată pe folosirea unei identități comerciale false. Mai exact, s-ar fi folosit o firmă și o adresă de e-mail fictive, care imitau datele unei companii reale de transport din Germania.
Acum, se încearcă localizarea transportului și găsirea persoanei din spatele acestei fraude.
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