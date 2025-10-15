Dronele de mediu au descoperit sute de tone de deșeuri ilegale lângă București, în prima zi de controale aeriene

15-10-2025 | 20:12
Dronele cumpărate de autoritățile de la mediu au intrat în acțiune. Încă de la primul control, făcut în localitățile de lângă București, au detectat sute de tone de deșeuri.

autor
Valentina Neagu

Dronele sunt echipate cu camere termice și senzori de calitate a aerului, transmit date în timp real și sunt integrate cu bazele de date ale altor instituții.

În doar câteva curți din Bolintin-Vale, dronele au localizat 100 de tone de deșeuri ilegale. Cei care administrau de pilda acest depozit au încercat să fugă, însă imaginile din aer i-au ajutat pe comisari să-i găsească.

Corespondent Știrile PRO TV: „Depozitul din imagini aparține în acte unei persoane fizice și nu unei societăți comerciale. Însă legea spune clar: o persoană fizică nu poate obține o autorizație de mediu, așadar nu poate să dețină toate aceste gunoaie.”

Cumpărate cu bani din PNRR, 62 de astfel de aparate sunt puse în funcțiune de Garda de Mediu. Controalele făcute de zeci de comisari până acum vor putea fi înlocuite de o singură dronă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Dronele survolează în zonele suspecte pentru a depista depozitele ilegale de deșeuri, iar acestea pot inclusiv să cartografieze 3D. Apoi, imaginile surprinse în aer pot fi folosite ca probe împotriva celor prinși”.

La Sintești, în Ilfov, situația este neschimbată de mulți ani. Cei care stau în localitățile de lângă și chiar în București trimit lunar zeci de plângeri din cauza arderilor ilegale.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Avem comunități foarte sărace care fac această muncă ilegală, ca alții să se îmbogățească. Până acum a făcut cineva închisoare pentru ardere de deșeuri? Nu”.

Ca să scape de controale, proprietarii unui teren s-au baricadat în case.

Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: „Aceste drone pe care le vedem pe cer sunt conectate la platforma noastră digitală, care este interconectată cu oficiul de cadastru, registrul comerțului, direcția de permise, evidența populației”.

Doar în Sintești, comisarii au aplicat într-o singură zi amenzi de peste 400.000 de lei și au confiscat peste 70 de tone de deșeuri feroase și neferoase.

Sursa: Pro TV

Etichete: drone, mediu, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 15-10-2025 19:39

