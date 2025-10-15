Descindere a ministrului Mediului la Sintești, cu peste 130 de comisari, polițiști și jandarmi. Susținuți aerian de drone

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că miercuri a avut loc, la Sinteşti, primul control la care au fost folosite dronele Gărzii de Mediu, imaginile urmând să constituie probe în dosar.

 

”Cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deşeuri trebuie să suporte consecinţele”, subliniază Buzoianu.

”Azi a avut loc prima acţiune de control din Sinteşti cu dronele Gărzii Naţionale de Mediu achiziţionate prin PNRR. Imaginile preluate de drone vor fi probe în dosar. Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deşeuri trebuie să suporte consecinţele”, a afirmat Diana Buzoianu, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ea a adăugat că Ministerul Mediului va prioritiza ”lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului şi apelor din comunităţile noastre”.

Aproape 140 de oameni ai legii, la acțiunea de la Sintești

La acţiunea din Sinteşti participă aproximativ 120 de reprezentanţi ai GNM, Jandarmeriei Române şi IPJ Ilfov. 33 de comisari sunt prezenţi la acţiune, cu 10 autoturisme, şi cu sprijinul a 67 de lucrători din cadrul IJJ Ilfov şi Gruparea de Jandarmi Ploieşti.

Două echipaje ale Poliţiei Rutiere precum şi 6 echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov, respectiv 18 poliţişti, sprijină, de asemenea, acţiunea, a menţionat Buzoianu.

Premieră istorică. Garda de Mediu face plângere penală împotriva unei comunități întregi: ”Arzi deșeuri, faci pușcărie” FOTO

Sursa: News.ro

