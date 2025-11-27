Două femei au fost găsite moarte în casă. O problemă la frigider le-a adus sfârșitul

27-11-2025 | 17:21
Două surori din județul Iași, una de 65 de ani, cealaltă de 71 de ani, au fost găsite moarte în casă, intoxicate cu fum. Surse din anchetă spun că ambele femei erau decedate de câteva zile.

Iulia Ciuhu

Potrivit anchetatorilor, tragedia a fost provocată de un scurtcircuit la frigiderul din bucătăria victimelor. Focul a ars mocnit, și a degajat mult fum, dar vecinii nu au observat nimic suspect.

Cele două surori locuiau singure într-o casă de la marginea orașului Pașcani. Vecinii nu le mai văzuseră de câteva zile. Iar când s-au dus dimineață la ele și nimeni nu le-a răspuns, au anunțat o nepoată a femeilor, că e ceva în neregulă.

Aceasta a sunat la 112.

Nepoata victimelor:S-a deschis uşa şi s-a văzut negru, fum. Am strigat şi am văzut că nu răspunde, nu vedem de câteva zile mişcare, să iasă fum pe horn, lumină”.

Mai multe echipaje de pompieri au ajuns la casa femeilor. Fumul gros şi funinginea învăluiau încăperea în care erau victimele, fără suflare.

George Onofrieasa, purtător de cuvânt, ISU Iași: În interiorul locuinţei persistau cantităţi mari de fum. Două persoane de sex feminin decedate, victime ale intoxicaţiei cu fum, în urma unui incendiu izbucnit la un aparat elecrocasnic, la un frigider.

Cel mai probabil, cele două surori au murit în somn.

Femeie: „Le-a găsit intoxicate, moarte. Locuiau dintotdeauna împreună.

Trupurile au fost predate medicilor legişti, pentru autopsie. Polițiștii au deschis un dosar penal de ucidere din culpă și distrugere din culpă.

Sursa: Pro TV

