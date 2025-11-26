Incendiu uriaș la un spital din Spania. Personal și pacienți evacuați de urgență. Flăcările s-au propagat pe fațadă. VIDEO

Un incendiu imens a izbucnit miercuri dimineaţă la un spital din Cartagena (sud-estul Spaniei), potrivit serviciilor de urgenţă locale, care au trebuit să evacueze o parte din personal şi pacienţi, potrivit AFP.

Imaginile difuzate de media locale arată focul propagându-se în principal pe faţada uneia dintre clădirile spitalului, provocând un nor gros de fum.

„Pompierii au reuşit să limiteze dimensiunile incendiului declanşat în jurul orei locale 07:15 (06:15 GMT) la spitalul Santa Lucia din Cartagena", au afirmat serviciile de urgenţă municipale pe reţeaua de socializare X, fără a menţiona în acest moment eventuale victime.

Incendio en el bloque 5 del Hospital de Santa Lucía, que se ha propagado con mucha rapidez favorecido por el viento. Los pacientes han sido evacuados mientras los bomberos trabajan en su extinción. No hay constancia de que haya daños personales pic.twitter.com/I1uzkbQ1kg — SER_Cartagena (@SER_Cartagena) November 26, 2025

„Personalul unităţii medicale a evacuat pacienţii din acest bloc şi din zonele învecinate în spaţii mai sigure", a declarat aceeaşi sursă.

X / SER_Cartagena

Conform unui comunicat al primăriei din Cartagena, un oraş-portuar cu peste 200.000 de locuitori, incendiul s-a declanşat din „afara" spitalului, înainte ca flăcările să fi fost extinse de rafalele puternice de vânt una din clădirile spitalului, afectând cel puţin doua dintre etajele acesteia.

Pompierii au reuşit să împiedice extinderea flăcărilor „în 20-25 minute după sosire" şi încă făceau eforturi pentru stingerea focului în cursul dimineţii.

