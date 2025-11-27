Doi copii care s-au jucat cu focul au provocat un dezastru într-o localitate din Giurgiu

Stiri actuale
27-11-2025 | 09:46
incendiu giurgiu
Ziarul Incomod

Aproximativ 1.700 de baloţi de fân şi lucernă şi trei tone de grâu au ars, miercuri seară, în două gospodării din localitatea Hulubeşti, în urma unui incendiu violent izbucnit din cauza jocului copiilor cu focul.

autor
Stirileprotv

"ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină aseară pentru stingerea unui incendiu violent ce a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Hulubeşti. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, Secţiei Mihăileşti şi Detaşamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere şi o cisternă. Flăcările au cuprins iniţial o anexă în care era depozitat fânul, arderea fiind favorizată de cantitatea mare de materiale combustibile şi s-a extins rapid şi în curtea vecinilor. Pentru că flăcările se extindeau cu repeziciune, în sprijin au venit şi pompierii voluntari de la SVSU Călugăreni, care au acţionat cu un buldoexcavator", se arată într-un comunicat de presă emis, joi, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

În prima gospodărie au ars fânarul, aproximativ 500 de baloţi de fân şi lucernă şi trei tone de grâu. În gospodăria vecină au ars aproximativ 1.200 de baloţi de fân şi lucernă.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost jocul copiilor cu focul.

Sursa: Agerpres

Etichete: giurgiu,

Dată publicare: 27-11-2025 09:46

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Tânărul epuizat și cu hipotermie care a alertat salvamontiștii nu a fost găsit nici după patru zile, în Bucegi
Stiri actuale
Tânărul epuizat și cu hipotermie care a alertat salvamontiștii nu a fost găsit nici după patru zile, în Bucegi

Un elicopter Black Hawk a fost utilizat, în premieră, pentru a transporta salvamontişti şi jandarmi montani într-o zonă greu accesibilă din Munţii Bucegi, unde este căutat un tânăr dispărut duminică în zona Ţigăneşti.

Cum arată podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România. „Record la nivel național” | VIDEO
Stiri actuale
Cum arată podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România. „Record la nivel național” | VIDEO

Podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România a fost inaugurat miercuri. Construcția face legătura între orașul Mioveni și comuna Davidești.

Medicul implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei a fost reținut după ce ar fi agresat o tânără
Stiri actuale
Medicul implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei a fost reținut după ce ar fi agresat o tânără

Un medic stomatolog din judeţul Argeş, care ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani, pe care a pretins că vrea să o angajeze, a fost reţinut.

Recomandări
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
Vremea
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate

Un ciclon mediteranean botezat „ADEL” de meteorologii greci aduce o răcire treptată a vremii, ploi abundente și intensificări ale vântului în România, în perioada 26-30 noiembrie.

Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”
Stiri externe
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28