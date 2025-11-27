Doi copii care s-au jucat cu focul au provocat un dezastru într-o localitate din Giurgiu

Aproximativ 1.700 de baloţi de fân şi lucernă şi trei tone de grâu au ars, miercuri seară, în două gospodării din localitatea Hulubeşti, în urma unui incendiu violent izbucnit din cauza jocului copiilor cu focul.

"ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină aseară pentru stingerea unui incendiu violent ce a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Hulubeşti. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, Secţiei Mihăileşti şi Detaşamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere şi o cisternă. Flăcările au cuprins iniţial o anexă în care era depozitat fânul, arderea fiind favorizată de cantitatea mare de materiale combustibile şi s-a extins rapid şi în curtea vecinilor. Pentru că flăcările se extindeau cu repeziciune, în sprijin au venit şi pompierii voluntari de la SVSU Călugăreni, care au acţionat cu un buldoexcavator", se arată într-un comunicat de presă emis, joi, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

În prima gospodărie au ars fânarul, aproximativ 500 de baloţi de fân şi lucernă şi trei tone de grâu. În gospodăria vecină au ars aproximativ 1.200 de baloţi de fân şi lucernă.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost jocul copiilor cu focul.

