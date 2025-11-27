Incendiu la Spitalul Judeţean Reşiţa. Planul Roşu de intervenţie a fost activat

Autorităţile au activat Planul Roşu de intervenţie, după ce la Spitalul Judeţean Reşiţa din judeţul Caraş-Severin un fum gros a ieşit dintr-una dintre încăperi.

Potrivit ISU Caraş- Severin, fumul a apărut într-una dintre încăperile în care se monta un aparat RMN şi unde a avut loc un scurt-circuit la instalaţia electrică.

”Au fost evacuate câteva persoane, de la Secţia de Chirurgie, de la etajul 1 şi de la etajul al doilea, unde este maternitatea, câteva paciente au fost mutate în Secţia de Ginecologie”, a precizat Remus Bojunescu, purtărorul de cuvânt al ISU Caraş-Severin.

Potrivit sursei citate, pentru aproximativ 20 de minute a fost activat planul roşu de intervenţie.

”Incendiul a fost localizat şi lichidat, acum se lucrează la degajarea fumului”, a mai spus Bojunescu.

